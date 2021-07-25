Инна уступила золото, но рассчитывает на реванш в командном турнире.

Олимпийская чемпионка Рио Инна Дериглазова была очень близка к тому, чтобы выиграть второе подряд золото Игр. Ракетой долетела до финала. Но в главном бою, увы, уступила американке Лиз Кифер.

— После поражения в финале на вас было больно смотреть, — осторожно начали мы общение с россиянкой.

— А вот после награждения стало полегче. Уходила проигравшей, но забыла, что серебро все-таки выиграла.

— Мы знаем, что вы вторым местам не радуетесь.

— Второе место — это поражение. Но вместе с тем на Олимпийских играх каждая медаль — большое достижение, за которым стоит огромный труд. И это серебро для меня тоже дорого.

Явных неправильных решений у судьи не было

— Вы были суперфаворитом. А на американку в финале ничего не давило, она и так уже прыгнула выше головы. Такая разница в давлении могла повлиять?

— Если хорошенько подумать, то можно найти море причин поражению, и все они будут выглядеть объективно. Но надо просто фехтовать лучше.

— Вы же не раз встречались с Кифер.

— Конечно. В основном обыгрывала. От этого все только обиднее и досаднее. Я хорошо знаю эту спортсменку и прекрасно понимаю, как с ней надо действовать. Но сегодня выполнила план не до конца — счет 13:15. Она фехтовала решительно и смело. Молодец. Ничего не скажешь. Победителей не судят.

— К судейству есть вопросы? Несколько раз решения были совсем неоднозначные.

— Когда фехтуешь, тебе вообще кажется, что выигрываешь все. А потом садишься смотреть — и видишь совсем другое. Явных неправильных решений не было. У меня нет абсолютно никаких претензий. Надо фехтовать так, чтобы загорался фонарь и у судьи не было ни единого шанса принять решение не в твою пользу.

Отдохну пару месяцев и все решу

— Главный вопрос: до Парижа-2024 остаетесь?

— Обещать ничего не буду. Каждая медаль отнимает очень много сил, здоровья и энергии. Это только кажется, что осталось ВСЕГО три года. А на деле это большой срок. Я хочу продолжать выступать. И хочу делать это успешно. Но для этого нужны большие ресурсы желания и здоровья. Так что будем смотреть.

Сейчас мне нужно думать только о командных соревнованиях. Олимпиада продолжается. Потом отдохну пару месяцев и все решу.

Наверное, вернусь к тренировочному процессу.