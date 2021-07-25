«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей

Вторая ракетка России Андрей Рублев не задержался в одиночном разряде.

Олимпийские игры-2020. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Кеи Нисикори (Япония) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4

Карен Хачанов (Россия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 3:6, 6:1, 6:2

Мужчины. Парный разряд. Первый круг

Лукаш Кляйн/Филип Полашек (Словакия) — Аслан Карацев/Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 6:4

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Елена Веснина (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:7, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:5, 7:5

Екатерина Александрова (Россия) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:4

У нас первые ощутимые потери в мужском теннисе. Рано или поздно это, конечно, было неизбежно, но в первом круге поражения россиян стали неприятной неожиданностью. Хотя начиналось утро бодро. Карен Хачанов играл с хозяином корта Ёсисито Нисиокой и даже уступил первый сет 3:6, но затем легко разобрался в оставшихся — 6:1, 6:2. А на соседнем четвертом корте Екатерина Александрова в борьбе прошла 12-ю «сеяную» бельгийку Элиз Мертенс — 4:6, 6:4, 6:4. Елена Веснина на зубах после тяжелого парного вечернего матча вытащила игру с латышкой Еленой Остапенко — 6:4, 6:7, 6:4.

Соперники наших в следующем круге: Хачанов — Дакворт, Хачанов — Шарди, Медведев — Нагал, Павлюченкова — Фридзам, Веснина — Джорджи, Александрова — Подороска. Кудерметова/Веснина соперниц в парах пока не знают.

На этом победы закончились. Аслан Карацев и Даниил Медведев быстро вылетели из парного турнира, на который, наверное, не особо и ставили — 5:7, 4:6 от словаков Клейна и Полашека. Вероника Кудерметова вчера в интервью «СЭ» сияла и была настроена биться в одиночном разряде — но проиграла заслуженной испанке Габрин Мугурусе. Достойно — 5:7, 5:7.

А, пожалуй, главный по статусу матч для России должен был пройти на корте № 1 — Андрей Рублев в первом же раунде должен был выйти против лучшего теннисиста Японии Кэя Нисикори. Это, конечно, не Нисикори образца середины 2010-х, в мировом рейтинге он лишь 57-й. Но понятно, что Токио-2020 для него один из важнейших турниров года, а в Рио японец завоевал бронзу.

Нисикори настроился на Олимпиаду

И с самого первого мяча стало видно, как по-самурайски настроен 31-летний ветеран. Своей точностью и смирением он даже смутил Андрея. Несмотря на заметную жару, Нисикори почти не снимал кепку, только изредка вытирая из-под нее пот. Просто выдыхал — и подавал. И попадал.

У Рублева совсем не шел форхенд — то аут, то сетка, несколько раз за японца сыграл домашний трос. В какой-то момент не выдержал сам Андрей: «Трос, ***! У меня ни одной сопли, на хер!» Но постепенно россиянин нашел углы площадки и после долгого бодания в седьмом гейме при счете 4:2 сделал обратный брейк. После заключительного удара даже показал сжатый кулак трибуне, где за него активно болел Карен Хачанов вместе с тренерами Игорем Андреевым и Игорем Куницыным. «Давай, Рубль!» было слышно хорошо. Старался и я, как мог, быть единственным российским болельщиком.

Но, к сожалению, Нисикори держал удар отлично. Играл низко над сеткой, по линиям и даже на второй подаче процент выигранных мячей сохранял высоким (в итоге 80%). Но что было хуже — столько же процентов он попал в корт первой. Фактически сделать два брейка в сегодняшнем матче против японца было нереально. 6:3 — во второй партии Рублев подавал первым, что оставляло шанс упереться.

Карен Хачанов пришёл поддержать Андрея Рублёва. Дух команды РОК! pic.twitter.com/T1x5CwOqoK — Lublineс93 (@Lublinec931) July 25, 2021

При счете 2:2 во втором сете Рублев балансировал на грани потери своей подачи, но отыгрался с 15:40. Тешим себя иллюзией, что не в последнюю очередь благодаря нашей поддержке — после русской речи с трибун Рублев настроил первую подачу и наконец-то загонял японца. А затем еще и взял очень уместный челлендж и отбил свое очко при счете «ровно». Мяч цепанул линию буквально на сантиметр-полтора.

Но уже со следующей подачей такого камбэка не получилось. Нисикори был точнее и спокойнее. После проигранного гейма Андрей уже бросал ракетку и рвал на себе поло. 6:4 — шансов у Рублева сегодня по большому счету не было. Пару он уже вместе с Кареном Хачановым проиграл. Теперь единственный шанс спасти Олимпиаду — микст.

Настроение — паршивое

Дадим слово самому Андрею.

— Что сегодня не получилось?

— У меня все не складывалось, чуть там, чуть здесь, а он в важных моментах сыграл удачно, с самого начала показал очень высокий уровень. Здорово принял.

— Самочувствие нормальное?

— Да, условия обычные. После вчерашней пары восстановиться успел, тут жалоб нет.

— Есть планы заявить вас на микст...

— Да, вроде как получится сыграть. До конца не знаю, кто будет играть. Если заявят — здорово, выложусь на все 100% и попробую реабилитироваться.

— Настроение какое сейчас?

— Паршивое.

— Что-то можно было сделать?

— Сложно сказать. Наверное, где-то можно было внести изменения. Честно, не знаю, что сказать.

— Поддержку с трибун слышали?

— Да, Карен пришел, конечно, я всех видел.

— Вы сегодня успели и на трос наорать. Действительно можно говорить о невезении?

— Да нет, дело вообще не в нем. Не бывает такого — везет, не везет. Просто ощущение, что немного не хватало для перелома. А он в такие моменты сыграл здорово. Я ожидал, что он может сыграть круто, но и думал, что смогу ответить и навязать свою игру. И брейканул обратно, и вроде пошло, вел в следующем гейме. А потом он принял хорошо пару раз — и уже брейк-пойнт. Оп — и он подает на сет. Из ниоткуда.

— Поддержку из России чувствуете?

— Да, в Instagram писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей.

— Хубулов не писал?

— А это кто? Тот, который Касаткиной писал? Не знаю его имени, но слышал историю.

— Если бы вам написал, как бы отреагировали?

— Да никакой реакции бы не было. Мне постоянно пишут — «я на тебя поставил, а ты...» Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую.

Если это правда, друзья, то это дичь и бред. Это в любом случае за гранью, но русские теннисисты своими последними действиями такого отношения не заслужили. И тогда почему мы ждем от них побед? Хейтеры, пишите во время Олимпиады журналистам.