Россиянки провалились в стартовом матче. Шокирующий разгром от итальянок

Команда Серджио Бузато ужасно начала Олимпиаду в Токио

Олимпиада. Волейбол. Женщины. Групповой турнир

Италия — России — 3-0 (25:23, 25:19, 25:14)

Россия: Федоровцева (10), Королева (7), Воронкова (7)

Италия: Эгону (18).

Женская сборная России в своем первом матче на Олимпиаде в Токио сопротивлялась соперницам только один сет из трех. Итогом стало безнадежное поражение наших девушек 0:3, причем в заключительной партии игра россиянок развалилась окончательно, и они сумели набрать только 14 очков. Даже с поправкой на силу сборной Италии, это холодный душ для нашей команды, которая хотя и не считается фаворитом Игр-2020, но все же питает в Токио определенные амбиции. Главное — пока непонятно за счет чего наш тренер Серджио Бузато будет усиливать игру.

Гулкие трибуны

Волейбольные матчи проходят на огромной 15-тысячной арене Ариаке, которая поглощает пустотой мест. Причем прийти можно даже и без специальных билетов — обычной аккредитации хватит. В России умельцы бы наверняка уже попробовали их как-нибудь «намутить». Но японцы только скучающе гуляют вокруг и с интересом смотрят на избранных. Даже как-то стыдно становится, что им не завидно. Они просто смирились. Полицейские при этом так же вежливы, и если спросишь дорогу на японском, то чуть ли не под руку возьмут и ткнут в нужную дверь. Английский язык тут отродясь никто не знал.

Первая партия получилась практически равной. По аутам у итальянок била даже их лидер, огромная 193-сантиметровая Паола Огечи Эгону. В принципе, при определенной удаче этот сет мог остаться за нашими девушками. Но при счете 18:16 в пользу россиянок тренер сборной Италии взял тайм-аут. Что именно он сказал своим подопечным — сказать сложно, но после этого соперниц словно подменили. На площадку вернулась совсем другая команда. Полностью закрытой оказалась наш лидер Наталья Гончарова и перестал работать российский блок. Как результат — проигранный первый сет и полная растерянность во втором. Не зря итальянки берегли основной состав на домашней Лиге наций — там результат был противоположным, 3:0 в нашу пользу. Но в главной игре Серджио Бузато не смог противопоставить соотечественницам ничего.

Italy beat ROC in straight sets (25-23 25-19 25-14)



Best Scorers:

?? Egonu 18 pts

?? Bosetti 11 pts

?? Pietrini 10 pts

?? Fedorovtseva 10 pts#Tokyo2020 #OlympicGames #volleyball



? @volleyballworld pic.twitter.com/ymKfsh6UFP — Volleytrails? (@TwoCityTrails) July 25, 2021

Есть ли у нас резервы?

В критический момент Бузато пытался тасовать состав, усадил на скамейку даже Гончарову, брал тайм-ауты и челленджи в очевидных ситуациях. Но все это не спасало — всю вторую партию наши догоняли без особых шансов заставить соперников переживать за исход. Сумели организовать отрыв итальянки и в третьем сете, после чего сборная России развалилась окончательно.

Такими безвольными и поникшими наши девушки не выглядели на площадке очень давно. Единственно, кто смотрелся более-менее обнадеживающе, была юная Арина Федоровцева. 17-летняя нападающая только что получила аттестат, поступила в РГУФК. Олимпиада для нее — первый большой турнир.

В матче против итальянок Арина набрала 10 очков, а у многоопытной Наталии Гончаровой, на которую так рассчитывали — вдвое меньше. У лидера сборной сегодня не получилось ничего. И как с такой игрой наша команда собирается противостоять другим соперникам — большой вопрос. До следующего матча у Бузато очень много работы — в первую очередь над психологией. С другой стороны — задача выхода из группы для россиянок осложнилась, хотя и не стала невозможной. Теперь по сути для этого нам надо обыгрывать Турцию и Аргентину и надеяться, что ни одна из этих сборных не сотворит сенсацию и не одолеет китаянок или США, которые пока кажутся явными лидерами. Правда для того, чтобы это имело хоть какой-то смысл, нужно самим сильно улучшить игру. 27 июля мы выйдем как раз против аргентинок, и это идеальный шанс почувствовать уверенность.