Никитина рассказала, как в команде отнеслись к новости о положительных тестах на ковид у Трегубова и Семенова

Скелетонистка сборной России Елена Никитина рассказала, как в команде отнеслись к положительным тестам на ковид у Никиты Трегубова и Владислава Семенова.

«Переживания изначально есть, потому что Никита сдал положительный тест, наверное, еще неделю назад. А после этого Владислав Семенов добавился, и, конечно, все очень беспокоились. Каждый тест был очень волнительным — а мы их сдаем каждый день. Но сейчас на базе в Новогорске у нас заключительный день, мы сдали последние тесты перед вылетом, и у всех были отрицательные результаты. Надеюсь, что в дальнейшем все будет в порядке», — приводит слова Никитиной «Газете.Ru».

31 января стало известно, что Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.

Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.