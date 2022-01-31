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Сегодня, 11:47

Никитина рассказала, как в команде отнеслись к новости о положительных тестах на ковид у Трегубова и Семенова

Екатерина Савостина
Корреспондент

Скелетонистка сборной России Елена Никитина рассказала, как в команде отнеслись к положительным тестам на ковид у Никиты Трегубова и Владислава Семенова.

«Переживания изначально есть, потому что Никита сдал положительный тест, наверное, еще неделю назад. А после этого Владислав Семенов добавился, и, конечно, все очень беспокоились. Каждый тест был очень волнительным — а мы их сдаем каждый день. Но сейчас на базе в Новогорске у нас заключительный день, мы сдали последние тесты перед вылетом, и у всех были отрицательные результаты. Надеюсь, что в дальнейшем все будет в порядке», — приводит слова Никитиной «Газете.Ru».

31 января стало известно, что Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.

Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/31/17217631.shtml
Олимпиада
Елена Никитина
Никита Трегубов
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