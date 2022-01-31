Алимов сожалеет, что Трегубов и Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов поделился мнением по поводу Никиты Трегубова и Владислава Семенова, которые пропускают Олимпиаду из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.

«Контроль продолжается в течение прошедших 10 дней. В данный момент Никита Трегубов и Владислав Семенов его не прошли, получили положительные результаты тестов. Дедлайн у нас прошел 29 января, поэтому произошла замена.

Естественно, мы отреагировали с большим сожалением. Ребята весь год старались, готовились к этим Играм. Увы, мы ничего поделать не можем в данной ситуации. Все предполагали, что такое возможно, только не знали, с кем это может случиться», —приводит слова Алимова «Газета.Ru».

Олимпийская команда России по бобслею и скелетону вылетит из Москвы в Пекин вечером 31 января. Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.