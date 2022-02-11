Журова заявила, что поступок украинского скелетониста на Олимпиаде в Пекине сойдет на нет

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала инцидент с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

После финиша в третьей попытке спортсмен показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Спортсмен очень хитро все написал. Он за мир во всем мире. Какие тут санкции? Вы разве не за мир? Подтекст этого действия понятен, но он не прямой. Любой юрист это дело разнесет за 5 минут. Он очень хитро сделал. Претензий тут предъявить практически нереально. Сто процентов это все сойдет на нет», — сказала Журова «СЭ».

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне, но не на треке.