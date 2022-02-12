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Сегодня, 17:31

Никитина: «Случился конфликт. Думала, что тренеры проявят мудрость, примут какое-то решение, но этого не случилось»

Сергей Федоров
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Артем Калинин

Елена Никитина рассказала о конфликте с Федерацией скелетона России.

— В прошлом году вы выступали на скелетоне «Маршал?» В этом вернулись на «Шнайдер».

— Да, и из-за этого случился конфликт... Думала, что тренеры проявят мудрость, примут какое-то решение, но этого не случилось, к сожалению. не говорю, что они плохие. У нас были прекрасные результаты с этими тренерами, с этим инвентарем. Просто когда в команде разлад, никакого результата никогда не будет. Не мы плохие или они — просто все идут вразнобой. Все злятся и думают: «хоть бы ты на другом инвентаре проиграла, а другой на другом выиграл». Мы сами уже такие стали... Команда разделилась. Все, кто на «шнайдере», думают о тех, кто на другом скелетоне: «давайте-давайте... Хоть бы он нехорошо выступил» Не потому что мы кого-то не любим, а потому что нас носом натывают сразу: «Вот видите, он на другом»

— Руководство с вами разговаривало?

— Сегодня президент федерации мне сказала: «Давай поговорим». Но надо было раньше разговаривать, когда все это нагнеталось. А не когда главный старт, мы в заднице... Чего сейчас уже разговаривать?

Олимпиада
Россия на Играх
Елена Никитина
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