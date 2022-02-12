Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов в разговоре с «СЭ» оценил результаты Елены Никитиной на Олимпийских играх в Пекине.

— Наши заезды длятся одну минут, и даже если техника прекрасная, не менее важен эмоциональный настрой спортсмена, его вера в победу, в своих тренеров, болельщиков, в свою страну — тогда все получится, — говорит Алимов. — Вот тут-то и не получилось... С себя вины не снимаю. В чем-то был недостаточно жестким, а в чем-то недостаточно мягким. Надо продолжать работу, как правильно Лена сказала: «Жизнь на этом не кончается». Надеюсь, что и ее любовь к спорту тоже. Пусть Лена сегодня достойно и спокойно выступит — и все начнем заново.

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся сегодня, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Полное интервью с Алимовым читайте на сайте «СЭ»