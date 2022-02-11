В Федерации скелетона России оценили результат Третьякова на Олимпиаде-2022

Президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина прокомментировала четвертое место Александра Третьякова на Олимпиаде-2022.

«Оценю выступление Саши Третьякова как хорошее. Он боролся, внес большую интригу, имел хорошую возможность взять медаль. Немного подвел вчера второй заезд, на котором он потерял время. А так, Саша был и на втором, и на третьем месте. На последнем заезде очень сильно выступили китайцы, немцы ушли далеко вперёд и разрыв был большой.

Саша выступил очень достойно и достоин всяческой похвалы. Поражение ли это? С точки зрения подсчета медального зачета, все, что не медаль — это поражение. В человеческом плане, это было хорошее выступление. В нашем спорте сотые секунды решают", — приводит слова Аникиной «Чемпионат».

По итогам трех попыток Третьяков шел на третьем месте, но в последнем заезде пропустил вперед китайского скелетониста Янь Вэнана. Победу одержал немец Кристофер Гротгер. Второй результат показал его партнер по сборной Аксель Юнгк.

Россия на данный момент занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022 — 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.