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Сегодня, 20:31

В Федерации скелетона России оценили результат Третьякова на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина прокомментировала четвертое место Александра Третьякова на Олимпиаде-2022.

«Оценю выступление Саши Третьякова как хорошее. Он боролся, внес большую интригу, имел хорошую возможность взять медаль. Немного подвел вчера второй заезд, на котором он потерял время. А так, Саша был и на втором, и на третьем месте. На последнем заезде очень сильно выступили китайцы, немцы ушли далеко вперёд и разрыв был большой.

Саша выступил очень достойно и достоин всяческой похвалы. Поражение ли это? С точки зрения подсчета медального зачета, все, что не медаль — это поражение. В человеческом плане, это было хорошее выступление. В нашем спорте сотые секунды решают", — приводит слова Аникиной «Чемпионат».

По итогам трех попыток Третьяков шел на третьем месте, но в последнем заезде пропустил вперед китайского скелетониста Янь Вэнана. Победу одержал немец Кристофер Гротгер. Второй результат показал его партнер по сборной Аксель Юнгк.

Россия на данный момент занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022 — 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4606921-v-federacii-skeletona-rossii-ocenili-chetvyortoe-mesto-aleksandra-tretyakova-na-oi-2022.html
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Александр Третьяков
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