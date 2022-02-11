Российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал четвертое место на Олимпийских играх в Пекине.

«Был готов бороться за медаль, но немцы и особенно китаец в последней попытке не оставили шансов, — цитирует спортсмена Telegram-канал ОКР. — С китайцами все понятно. Домашняя трасса, большой накат. Будь они чуть поопытнее, всех бы тут уничтожили. По горячим следам трудно делать анализ, надо пересмотреть четвертый заезд, понять, где недоработал.

Сейчас эмоций никаких нет кроме разочарования. Зато теперь есть стимул прожить в спорте еще один олимпийский цикл. Заканчивать карьеру вот так, с деревянной медалью, я не хочу".

По итогам трех попыток Третьяков шел на третьем месте, но в последнем заезде пропустил вперед китайского скелетониста Янь Вэнана. Победу одержал немец Кристофер Гротгер. Второй результат показал его партнер по сборной Аксель Юнгк.