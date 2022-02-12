«Я больше так не хочу выступать». Скелетонистка Никитина расплакалась после выступления на Олимпиаде

Российская скелетонистка Елена Никитина эмоционально отреагировала на свое выступление в заездах одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Она не смогла попасть в топ-10 по итогам четырех попыток и расплакалась в микст-зоне.

— Я больше так не хочу выступать... И больше того скажу: я больше не буду находиться здесь и выступать, если ничего не поменяется, — заявила Никитина.

— Если эта ситуация не разрешится, Елена Никитина не будет тут выступать?

— Да.