«Я больше так не хочу выступать». Скелетонистка Никитина расплакалась после выступления на Олимпиаде
Российская скелетонистка Никитина расплакалась после неудачного выступления на Олимпиаде
Российская скелетонистка Елена Никитина эмоционально отреагировала на свое выступление в заездах одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Она не смогла попасть в топ-10 по итогам четырех попыток и расплакалась в микст-зоне.
— Я больше так не хочу выступать... И больше того скажу: я больше не буду находиться здесь и выступать, если ничего не поменяется, — заявила Никитина.
— Если эта ситуация не разрешится, Елена Никитина не будет тут выступать?
— Да.
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