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«Я больше так не хочу выступать». Скелетонистка Никитина расплакалась после выступления на Олимпиаде

Российская скелетонистка Никитина расплакалась после неудачного выступления на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент
Елена Никитина.
Фото AFP

Российская скелетонистка Елена Никитина эмоционально отреагировала на свое выступление в заездах одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Она не смогла попасть в топ-10 по итогам четырех попыток и расплакалась в микст-зоне.

— Я больше так не хочу выступать... И больше того скажу: я больше не буду находиться здесь и выступать, если ничего не поменяется, — заявила Никитина.

— Если эта ситуация не разрешится, Елена Никитина не будет тут выступать?

— Да.

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Олимпиада
Елена Никитина
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