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Мусаев не жалеет о возвращении в «Краснодар»: «Понимал, что иду в мясорубку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре РПЛ ответил на вопрос о возвращении в команду.

40-летний специалист вернулся в «Краснодар» после увольнении Владимира Ивича в середине марта. Ранее Мусаев уже возглавлял «быков» с 2017 по 2021 годы.

— Не жалеете, что решили вернуться?

— Нет. Я не мог отказаться.

— Вы получаете удовольствие?

— Сейчас у меня нет удовольствия с вами говорить. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимал, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудачи будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, организованная оборона. Даже с «Факелом» и «Рубином» играли в пять. У меня нет времени на перестройку.

Да, у нас есть яркие моменты по играм, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу. Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы мог пожалеть, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» — это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел, — сказал Мусаев.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

В восьми матчах под руководством Мусаева «Краснодар» одержал три победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
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