Немка Найзе выиграла соревнования скелетонисток на Играх в Пекине, россиянки не попали в топ-10

Завершились соревнования по скелетону среди женщин на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала представительница Германии Ханна Найзе. Второй стала Жаклин Нарракот из Австралии, третьей — Кимберли Бос из Нидерландов. Лучший из россиянок стала Юлия Канакина, показавшая 11-й результат. Алина Тарарыченкова стала 15-й, Елена Никитина — 16-й. Скелетон Пекин (Китай) Олимпийские игры-2022 Женщины 4-й заезд 1. Ханна Найзе (Германия) — 4.07,62 (1.02,36 + 1.02,19 + 1.01,44 + 1.01,63) 2. Жаклин Нарракот (Австралия) — 4.08,24 (1.02,05 + 1.02,29 + 1.01,79 + 1.02,11) 3. Кимберли Бос (Нидерланды) — 4.08,46 (1.02,51 + 1.02,22 + 1.01,86 + 1.01,87) 4. Тина Херманн (Германия) — 4.08,73 (1.02,28 + 1.02,29 + 1.01,90 + 1.02,26) 5. Мирела Ранева (Канада) — 4.09,15 (1.02,03 + 1.03,14 + 1.01,72 + 1.02,26) 6. Кэти Уландер (США) — 4.09,23 (1.02,41 + 1.02,46 + 1.02,15 + 1.02,21) 7. Анна Фернштедт (Чехия) — 4.09,32 (1.02,35 + 1.02,44 + 1.02,27 + 1.02,26) 8. Жаклин Леллинг (Германия) — 4.09,35 (1.02,27 + 1.02,45 + 1.02,22 + 1.02,41) 9. Чжао Дань (Китай) — 4.09,52 (1.02,26 + 1.02,40 + 1.02,53 + 1.02,33) 10. Янина Флок (Австрия) — 4.10,04 (1.02,64 + 1.02,72 + 1.02,23 + 1.02,45) 11. Юлия Канакина (Россия) — 4.10,09 (1.02,56 + 1.02,95 + 1.02,24 + 1.02,34)... 15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 4.10,82 (1.02,74 + 1.02,86 + 1.02,43 + 1.02,79) 16. Елена Никитина (Россия) — 4.10,87 (1.02,92 + 1.03,07 + 1.02,51 + 1.02,37) Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля