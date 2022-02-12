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Сегодня, 17:46

Немка Найзе выиграла соревнования скелетонисток на Играх в Пекине, россиянки не попали в топ-10

Иван Шитик
Корреспондент

Завершились соревнования по скелетону среди женщин на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала представительница Германии Ханна Найзе.

Второй стала Жаклин Нарракот из Австралии, третьей — Кимберли Бос из Нидерландов.

Лучший из россиянок стала Юлия Канакина, показавшая 11-й результат. Алина Тарарыченкова стала 15-й, Елена Никитина — 16-й.

Скелетон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

4-й заезд

1. Ханна Найзе (Германия) — 4.07,62 (1.02,36 + 1.02,19 + 1.01,44 + 1.01,63)

2. Жаклин Нарракот (Австралия) — 4.08,24 (1.02,05 + 1.02,29 + 1.01,79 + 1.02,11)

3. Кимберли Бос (Нидерланды) — 4.08,46 (1.02,51 + 1.02,22 + 1.01,86 + 1.01,87)

4. Тина Херманн (Германия) — 4.08,73 (1.02,28 + 1.02,29 + 1.01,90 + 1.02,26)

5. Мирела Ранева (Канада) — 4.09,15 (1.02,03 + 1.03,14 + 1.01,72 + 1.02,26)

6. Кэти Уландер (США) — 4.09,23 (1.02,41 + 1.02,46 + 1.02,15 + 1.02,21)

7. Анна Фернштедт (Чехия) — 4.09,32 (1.02,35 + 1.02,44 + 1.02,27 + 1.02,26)

8. Жаклин Леллинг (Германия) — 4.09,35 (1.02,27 + 1.02,45 + 1.02,22 + 1.02,41)

9. Чжао Дань (Китай) — 4.09,52 (1.02,26 + 1.02,40 + 1.02,53 + 1.02,33)

10. Янина Флок (Австрия) — 4.10,04 (1.02,64 + 1.02,72 + 1.02,23 + 1.02,45)

11. Юлия Канакина (Россия) — 4.10,09 (1.02,56 + 1.02,95 + 1.02,24 + 1.02,34)...

15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 4.10,82 (1.02,74 + 1.02,86 + 1.02,43 + 1.02,79)

16. Елена Никитина (Россия) — 4.10,87 (1.02,92 + 1.03,07 + 1.02,51 + 1.02,37)

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