«Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

Максим Алланазаров — о ситуации с тренером «Спартака».

Красно-белые побеждают «Краснодар» и добавляют головной боли своему руководству. Уволить Слишковича становится все сложнее.

Каждая следующая победа боснийца ставит в неудобное положение спортивного директора Томаша Амарала и генерального директора Олега Малышева. Поиски нового тренера для «Спартака» ведутся активно, но как теперь уволить Слишковича, который вцепился в свой единственный шанс зубами и не собирается ослаблять хватку?

Он пока не сделал ничего сверхъестественного — просто позволил футболистам играть на своих сильных качествах. Состав «Спартака» примерно четвертый в лиге, с таким подбором игроков трудно претендовать на медали. При этом любое усложнение игры чревато тем, что кто-то начнет выпадать, и это сразу сказывается на результате. Опыт Абаскаля Слишкович усвоил отлично.

Владимир Слишкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Перед спортивным отделом «Спартака» стоит очень сложная задача. Амаралу и Малышеву нужно сегодня думать о том, кто будет играть в их команде завтра. Боссы «Лукойла» готовы потратить на летнюю трансферную кампанию не менее 20 миллионов евро, но под какого тренера покупать игроков? Получается, сейчас нужно серьезно отнестись к видению Слишковича, которого, возможно, придется убрать завтра. Ситуация не самая типичная, от того становится еще сложнее.

Если Слишкович выиграет со «Спартаком» Кубок России, его будет просто невозможно уволить. Ведь и сменщик боснийца, и все руководство окажутся под еще большим давлением со стороны болельщиков. При каждом поражении нового тренера над клубом будет возникать тень Слишковича, которому побоялись довериться.

P. S. Мусаев — тупик для «Краснодара». Если есть амбиции на следующий сезон, его оставлять нельзя.