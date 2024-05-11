«Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба
Красно-белые побеждают «Краснодар» и добавляют головной боли своему руководству. Уволить Слишковича становится все сложнее.
Каждая следующая победа боснийца ставит в неудобное положение спортивного директора Томаша Амарала и генерального директора Олега Малышева. Поиски нового тренера для «Спартака» ведутся активно, но как теперь уволить Слишковича, который вцепился в свой единственный шанс зубами и не собирается ослаблять хватку?
Он пока не сделал ничего сверхъестественного — просто позволил футболистам играть на своих сильных качествах. Состав «Спартака» примерно четвертый в лиге, с таким подбором игроков трудно претендовать на медали. При этом любое усложнение игры чревато тем, что кто-то начнет выпадать, и это сразу сказывается на результате. Опыт Абаскаля Слишкович усвоил отлично.
Перед спортивным отделом «Спартака» стоит очень сложная задача. Амаралу и Малышеву нужно сегодня думать о том, кто будет играть в их команде завтра. Боссы «Лукойла» готовы потратить на летнюю трансферную кампанию не менее 20 миллионов евро, но под какого тренера покупать игроков? Получается, сейчас нужно серьезно отнестись к видению Слишковича, которого, возможно, придется убрать завтра. Ситуация не самая типичная, от того становится еще сложнее.
Если Слишкович выиграет со «Спартаком» Кубок России, его будет просто невозможно уволить. Ведь и сменщик боснийца, и все руководство окажутся под еще большим давлением со стороны болельщиков. При каждом поражении нового тренера над клубом будет возникать тень Слишковича, которому побоялись довериться.
P. S. Мусаев — тупик для «Краснодара». Если есть амбиции на следующий сезон, его оставлять нельзя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
8
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
9
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3