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Сегодня, 19:30

«Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

«Спартак» при Слишковиче не проигрывает шесть матчей подряд
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Максим Алланазаров — о ситуации с тренером «Спартака».

Красно-белые побеждают «Краснодар» и добавляют головной боли своему руководству. Уволить Слишковича становится все сложнее.

Каждая следующая победа боснийца ставит в неудобное положение спортивного директора Томаша Амарала и генерального директора Олега Малышева. Поиски нового тренера для «Спартака» ведутся активно, но как теперь уволить Слишковича, который вцепился в свой единственный шанс зубами и не собирается ослаблять хватку?

Он пока не сделал ничего сверхъестественного — просто позволил футболистам играть на своих сильных качествах. Состав «Спартака» примерно четвертый в лиге, с таким подбором игроков трудно претендовать на медали. При этом любое усложнение игры чревато тем, что кто-то начнет выпадать, и это сразу сказывается на результате. Опыт Абаскаля Слишкович усвоил отлично.

Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Перед спортивным отделом «Спартака» стоит очень сложная задача. Амаралу и Малышеву нужно сегодня думать о том, кто будет играть в их команде завтра. Боссы «Лукойла» готовы потратить на летнюю трансферную кампанию не менее 20 миллионов евро, но под какого тренера покупать игроков? Получается, сейчас нужно серьезно отнестись к видению Слишковича, которого, возможно, придется убрать завтра. Ситуация не самая типичная, от того становится еще сложнее.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобинина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Если Слишкович выиграет со «Спартаком» Кубок России, его будет просто невозможно уволить. Ведь и сменщик боснийца, и все руководство окажутся под еще большим давлением со стороны болельщиков. При каждом поражении нового тренера над клубом будет возникать тень Слишковича, которому побоялись довериться.

P. S. Мусаев — тупик для «Краснодара». Если есть амбиции на следующий сезон, его оставлять нельзя.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Олег Малышев
Томаш Амарал
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«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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