МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию политического баннера

МОК поговорил с украинским скелетонистом по поводу демонстрации политического баннера на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет наказывать украинского скелетониста Владиславу Гераскевича за демонстрацию политического баннера.

После финиша в третьей попытке он показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — привели ответ МОК в Международной федерации бобслея и скелетона.

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне, но не на треке.