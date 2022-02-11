Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 18:50

МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию политического баннера

МОК поговорил с украинским скелетонистом по поводу демонстрации политического баннера на Олимпиаде
Данил Алешин
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет наказывать украинского скелетониста Владиславу Гераскевича за демонстрацию политического баннера.

После финиша в третьей попытке он показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — привели ответ МОК в Международной федерации бобслея и скелетона.

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне, но не на треке.

Олимпиада
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяков — о четвертом месте: «Есть стимул прожить еще один олимпийский цикл, заканчивать карьеру с деревянной медалью не хочу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости