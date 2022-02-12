«Это реакция на неудачное выступление». Старший тренер сборной о высказываниях Елены Никитиной

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова российской скелетонистки Елены Никитиной, которая ранее рассказала о ситуации внутри национальной команды. «Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю», — написала Никитина в сторис Instagram.

— Это реакция на неудачное выступление, — сказал Алимов. — Никакого конфликта нет — идут обычные, порой непростые, тренировочные процессы, когда мнения всех участников не всегда совпадают. Понятно, что какие-то несогласия есть, но это не давление, а обычная тренерская работа. Думаю, что у нее стресс и это естественно в сложившейся обстановке. Мы тоже все расстроены, удивлены и пытаемся проанализировать произошедшее. К такому выступлению она была не готова. Если Саша Третьяков сказал после своего четвертого места, что он испытывает разочарование, то можно себе представить, что чувствует Лена и мы все. Прежде, чем искать виновных, мы должны попытаться найти вину в самих себе, в том числе и Никитина.

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся сегодня, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Полное интервью с Алимовым читайте на сайте «СЭ»