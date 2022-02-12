Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 15:40

«Это реакция на неудачное выступление». Старший тренер сборной о высказываниях Елены Никитиной

Старший тренер сборной России по скелетону прокомментировал слова Никитиной о ситуации внутри команды
Артем Бухаев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова российской скелетонистки Елены Никитиной, которая ранее рассказала о ситуации внутри национальной команды. «Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю», — написала Никитина в сторис Instagram.

— Это реакция на неудачное выступление, — сказал Алимов. — Никакого конфликта нет — идут обычные, порой непростые, тренировочные процессы, когда мнения всех участников не всегда совпадают. Понятно, что какие-то несогласия есть, но это не давление, а обычная тренерская работа. Думаю, что у нее стресс и это естественно в сложившейся обстановке. Мы тоже все расстроены, удивлены и пытаемся проанализировать произошедшее. К такому выступлению она была не готова. Если Саша Третьяков сказал после своего четвертого места, что он испытывает разочарование, то можно себе представить, что чувствует Лена и мы все. Прежде, чем искать виновных, мы должны попытаться найти вину в самих себе, в том числе и Никитина.

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся сегодня, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Полное интервью с Алимовым читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
0
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м
«В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете
Алимов: «Появилась нехорошая тенденция — в своих неуспешных выступлениях винить руководство»
Дэвис и Смолкин лидируют в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине
Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Старший тренер сборной России по скелетону: «Пусть Лена Никитина сегодня достойно и спокойно выступит — и все начнем сначала»

Алимов: «Появилась нехорошая тенденция — в своих неуспешных выступлениях винить руководство»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости