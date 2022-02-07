Олимпиада-2022, скелетон: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по скелетону.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова; Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов.
Олимпийские игры-2022. Скелетон (время начала — московское)
10 февраля, четверг
Мужчины. 1-й заезд. 04:30
Мужчины. 2-й заезд. 06:00
11 февраля, пятница
Женщины. 1-й заезд. 04:30
Женщины. 2-й заезд. 06:00
Мужчины. 3-й заезд. 15:20
Мужчины. 4-й заезд. 17:00
12 февраля, суббота
Женщины. 3-й заезд. 15:20
Женщины. 4-й заезд. 17:00
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