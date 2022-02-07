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Скелетонисты разыграют 2 золотые медали Олимпийских игр-2022

Сегодня, 12:55

Олимпиада-2022, скелетон: расписание соревнований

Скелетон.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по скелетону.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова; Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Скелетон (время начала — московское)

10 февраля, четверг

Мужчины. 1-й заезд. 04:30
Мужчины. 2-й заезд. 06:00

11 февраля, пятница

Женщины. 1-й заезд. 04:30
Женщины. 2-й заезд. 06:00

Мужчины. 3-й заезд. 15:20
Мужчины. 4-й заезд. 17:00

12 февраля, суббота

Женщины. 3-й заезд. 15:20
Женщины. 4-й заезд. 17:00

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/skeleton/
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