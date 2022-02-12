Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 15:45

Алимов: «Появилась нехорошая тенденция — в своих неуспешных выступлениях винить руководство»

Тренер сборной России Алимов высказался о критике Никитиной в адрес руководства Федерации скелетона России
Артем Бухаев
Корреспондент
В российском скелетоне случился разлад.
Фото Reuters

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова российской скелетонистки Елены Никитиной, которая раскритиковала руководство Федерации скелетона России. «Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю», — написала Никитина в сторис Instagram.

— Лена Никитина — взрослый, опытный человек и я уверен, что она справится с эмоциями. И мы продолжим плодотворно работать в следующем сезоне, проанализировав все ошибки, — сказал Алимов. — После соревнований я постараюсь с ней поговорить. В последнее время появилась нехорошая тенденция и не только в нашем спорте — в своих неуспешных выступлениях винить руководство федерации. Это, по меньшей мере, некрасиво. Федерация, так же как Минспорта и Олимпийский комитет, делают все, чтобы помочь нашему спорту развиваться, атлетам готовиться к выступлениям. И получается, что если они победили — то это они такие великие, а если проиграли, то все вокруг виноваты. Это спорт. Если что-то не получилось, то надо объединяться, анализировать и начинать все сначала.

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся сегодня, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Полное интервью с Алимовым читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
5
1
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире
Россиянка Канакина занимает 13-е место после третьего заезда скелетонисток на Олимпиаде в Пекине
Россия — Чехия: наши выиграют третий матч подряд? Онлайн-трансляция игры Олимпиады-2022
Камилу нельзя лишать олимпийского шанса. В деле Валиевой слишком много чрезвычайного
Евгений Климов: «После Пекина появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады буду продолжать»
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это реакция на неудачное выступление». Старший тренер сборной о высказываниях Елены Никитиной

Россиянка Канакина занимает 13-е место после третьего заезда скелетонисток на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости