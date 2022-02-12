Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова российской скелетонистки Елены Никитиной, которая раскритиковала руководство Федерации скелетона России. «Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю», — написала Никитина в сторис Instagram.

— Лена Никитина — взрослый, опытный человек и я уверен, что она справится с эмоциями. И мы продолжим плодотворно работать в следующем сезоне, проанализировав все ошибки, — сказал Алимов. — После соревнований я постараюсь с ней поговорить. В последнее время появилась нехорошая тенденция и не только в нашем спорте — в своих неуспешных выступлениях винить руководство федерации. Это, по меньшей мере, некрасиво. Федерация, так же как Минспорта и Олимпийский комитет, делают все, чтобы помочь нашему спорту развиваться, атлетам готовиться к выступлениям. И получается, что если они победили — то это они такие великие, а если проиграли, то все вокруг виноваты. Это спорт. Если что-то не получилось, то надо объединяться, анализировать и начинать все сначала.

Никитина является четырехкратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира-2018/19. На Олимпиаде-2022 после двух заездов Никитина занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся сегодня, 12 февраля. Начало — в 15.20 (мск).

Полное интервью с Алимовым читайте на сайте «СЭ»