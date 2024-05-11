«Не было ни одной игры, когда «Зенит» выходил бы немотивированным». Пресс-конференция Семака и Федотова
Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и ЦСКА Сергея Семака и Владимира Федотова после матча 28-го тура РПЛ, который завершился победой армейцев со счетом 1:0.
Федотов: «Вернемся в Санкт-Петербург 14 мая»
— С чем связан выбор вратаря сегодня? Почему играл Тороп, а не Акинфеев?
— У Игоря все в порядке. Владислав провел хороший домашний матч в Кубке. Мы приняли совместное решение, и он появился в воротах.
— Как вам работа арбитра Иванова?
— Буду краток. Всегда возникают какие-то объективные, субъективные [вопросы]. Одной стороне кажется так, другой — так. Обсуждать судейство — не наша работа. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Здесь всегда так было, есть и будет. Футбол — контактный вид спорта. Кто-то что-то где-то не увидел. И эмоции порой преобладают над разумом на какое-то короткое время. Но тем не менее все закончилось как закончилось. Есть органы, которые обучают судей, выносят вердикты. Спокойненько будем ждать и наблюдать. Какие-то будут претензии — мы о них узнаем уже из прессы.
— Останетесь ли вы в Санкт-Петербурге до следующего матча с «Зенитом»?
— Здесь слишком длинный [промежуток] до следующей игры. Три дня просидеть в гостинице не самое хорошее, наверное [решение]. Мы думали об этом, анализировали. Но приняли такое решение. Перелет не очень длинный. В родных стенах на нашей загородной базе будем восстанавливаться и вернемся сюда 14 мая.
— На ваш взгляд, являетесь ли вы тем человеком, который сегодня закончил для «Зенита» чемпионскую гонку, и как она вам в целом?
— Я думаю, что появилась хорошая конкуренция. Так сложилось, что вся лидирующая тройка: сегодня даже была подборка, где аналитики подвели итог, кто сколько потерял. Все лидеры потеряли очень много очков. Это говорит о таком уравнивании чемпионата. Чемпионская гонка — все еще впереди. Ни у кого ничего не закончилось. Впереди еще два матча. И ни для кого они не будут простыми.
Семак: «Шансы «Зенита» на титул существенно уменьшились»
— Чтобы побеждать, нужно забивать, — начал главный тренер «Зенита». — В очередной раз не забили. В обороне без особых проблем, но тем не менее пропускаем после обидных пенальти, которые мы сами организуем у своих ворот. Что в предыдущем матче, что в этом — ситуация была спокойная и не требовала фола. Но что делать — это человеческий фактор. При этом сами не можем забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно... Ребята старались, в концовке создавали моменты.
— Как встряхнуть и мотивировать команду на оставшиеся матчи?
— Команда мотивирована. Сегодня мы играли с первой до последней минуты, создавали моменты, давление. Но забить не можем. К сожалению, такое бывает. Не было ни одной игры, где бы команда выходила немотивированной.
— Что сказал Алексей Миллер в раздевалке?
— Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.
— Могло ли сказаться то, что через несколько дней снова играть с ЦСКА?
— Конечно, нет. Это разные турниры. В первом матче в Москве был абсолютно состав. Матчи разные -- и по ходу игры, и по качеству.
— Нужно ли наказывать игрока «Рубина» Безрукова за его шутку про деньги от «Краснодара»?
— Понятия не имею, что там происходить. У меня полно другой работы.
— Ваше мнение о работе арбитра Иванова?
— По судейству ничего не хочу говорить. За работой ЭСК следим только для интереса: многие вещи и трактовки абсолютно непонятны.
— В концовке Кержаков пошел на угловой. Вы тренируете такие вещи? Или это был просто эмоциональный порыв?
— Конечно, эмоциональный порыв. Никто не будет наигрывать угловой с вратарем. Нужно было забивать, и Миша пошел вперед.
— Сергеев не выходил в старте в матчах РПЛ с ноября прошлого года. Сегодняшнее появление в составе — это подарок на день рождения?
— Нет, Ваня заслужил своей работой на тренировках. Он подходил под ту модель, которую мы сегодня использовали. К сожалению, у наших нападающих сейчас затишье.
— У «Зенита» всего один гол в четырех последних матчах чемпионата. Можно ли говорить только о невезении? Или есть какие-то другие проблемы?
— Думаю, других нет. Достаточно посмотреть, сколько моментов у нас было. Но реализация нас подводит.
— Насколько уменьшились шансы «Зенита» на титул после этого поражения?
— Существенно уменьшились. Посмотрим, как сыграет «Динамо». Мы себе очень сильно усложнили ситуацию. Такой непростой период у команды. Но к ребятам претензий нет. Они стараются, но не получается. На моей футбольной памяти не приходят моменты, когда команда играла бы так же неплохо, но не могла бы забить.
— Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?
— Думаю, большинство ничего не читает. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально. Все ведь люди и судьи — тоже. Естественно, в тех или иных ситуациях в спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3