Скелетонист Трегубов опубликовал заявление по поводу пропуска Олимпиады в Пекине

Скелетонист Никита Трегубов высказался по поводу своего пропуска Олимпиады в Пекине из-за коронавируса

Российский скелетонист Никита Трегубов в своем Instagram опубликовал заявление по поводу пропуска предстоящей Олимпиады в Пекине из-за коронавируса.

«Друзья, всем привет! У меня плохие новости... Я вынужден пропустить Олимпийские игры — 2022. К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня все хорошо! Вчера стало известно, что шансов успеть не осталось.

Хочу выразить благодарность ОКР, Минспорту, ФМБА за поддержку и содействие, мы боролись до конца, использовали все возможности! Не перестаю надеяться, что моя ситуация кому-то поможет или, может, уже помогла...» — написал Трегубов.

Он также поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи своим товарищам по команде.

Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин.

Олимпийская команда России по бобслею и скелетону вылетит из Москвы в Пекин вечером 31 января. Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.