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«А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Титов отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Слишкович
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о матче с «Краснодаром» (1:0).

Ивич был мне симпатичен

— Если коротко, то поздравляю «Спартак» с победой, Максименко — с очередным «сухарем», Умярову желаю здоровья, а «Краснодару»... Вернее, Галицкому — терпения! — говорит Титов.

— «Краснодар» сегодня распрощался с шансами на чемпионство (разговор состоялся до матчей «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» — «Балтика». — Прим. «СЭ»)?

— «Спартак» не борется за золото, но «Краснодар» проиграл в этой встрече... Хотя забей в дебюте матча Кади, возможно, все сложилось бы и по-другому. Но счет на табло. Считаю, эта игра показала: в данный момент «Краснодар» просто не готов быть чемпионом. Может быть, я ошибаюсь... Но пока очевидно, что на решающем отрезке сезона, где надо все решать самому, увы, у «быков» это не получается. Обидно за болельщиков этой команды. Мы помним, каким ярким и великолепным был «Краснодар» 6-7 лет назад со Смоловым, Ари, Перейрой, Классоном, Мамаевым в составе. Вот та команда сейчас бы точно не упустила шанса взять трофей.

— Теперь Галицкого наверняка будут журить за то, что он поменял Ивича на Мусаева? Ведь в последних трех играх «быки» набрали всего одно очко и забили лишь один гол.

— Увы... Статистика — вещь упрямая. Лучше не стало. Если не забиваешь в трех турах кряду, сложно на что-то претендовать. Правда, «Краснодар» в этом плане не одинок. Тот же «Зенит» в поединках с «Рубином», «Динамо» и «Факелом» смог отличиться лишь однажды — в Воронеже. К питерцам тоже возникают вопросы.

Лично мне Ивич был симпатичен. Я же еще играл против него.

Владимир Слишкович. «Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

— Вот как?

— Да. В 1999 году мы победили «Партизан» и в Москве, и Белграде. Ивич действовал в центре поля. Уже тогда обратил внимание на этого интересного футболиста. Сразу бросилось в глаза, как он видит футбол. Возможно, Ивич и привел бы «быков» к чемпионству в этом сезоне. Но хозяин клуба видел ситуацию по-своему. Галицкий не сторонник той игры, которую ставил Ивич. В итоге выбор пал на Мусаева. И сначала команда забила четыре мяча «Пари НН», пропустила при этом три. Однако сегодня вся эта результативность куда-то улетучилась, «быки» перестали забивать.

— «Спартак» понравился? За матч с «Пари НН» некоторые специалисты критиковали красно-белых. Мол, контроль ради контроля.

— Если посмотреть статистику матча в Нижнем, то таких показателей я не видел даже у «Барселоны» в ее лучшие годы. Имею в виду процент владения мячом: 85 против 15! «Пари НН» встал сзади, отбивался, решил свою задачу — не проиграл.

Против «Краснодара» москвичи уже были конкретнее впереди, имели свои моменты. «Спартак», конечно, раскрепостился при Слишковиче. Команда играет, в семи матчах пропустила всего три мяча! И вот вопрос: может, стоило убирать Абаскаля раньше? Или нет? Теперь можно говорить об этом только в сослагательном наклонении. Если бы да кабы... Но факт остается фактом: при Слишковиче красно-белые исправно набирают очки. И теперь уже возникает другой вопрос.

— Какой?

— А нужно ли убирать этого специалиста с поста главного тренера? Тут я не советчик. Надо находиться внутри команды, внутри клуба, чтобы понимать, что там на самом деле происходит.

Футболисты «Спартака» празднуют гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара».
Фото Александр Федеров, «СЭ»

Рядом с Угальде должен играть Соболев

— Но результаты говорят в пользу боснийца.

— Однозначно да! Осталось два матча в чемпионате — дома с «Рубином» и на выезде с «Оренбургом». Если команда не проиграет и в этих встречах, то, конечно, руководителям стоит задуматься о судьбе главного тренера. Сейчас от «Спартака» исходит позитив. Есть результат, видно, что футболисты играют в удовольствие, в охотку. И все-таки одного я так понять и не могу.

— Это вы о чем?

 — Какой состав у «Спартака» все-таки основной? Ротация продолжается. Мне сложно сейчас представить, каких футболистов Слишкович выпустит с первых минут в кубковой встрече с «Балтикой». Все постоянно меняется.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

— Кто сегодня из спартаковцев вас не убедил? Не показалось, что Игнатов был каким-то тяжеловатым?

— Сегодня на поле была команда! Это самое главное. Конечно, надо отметить великолепный гол Ромы Зобнина. В 28-м туре он совершил первое свое голевое действие в сезоне, и сразу вот такой шедевр! Не хотелось бы кого-то выделять со знаком плюс или минус. Повторюсь, мы увидели команду. Ну и стоит констатировать: в «Спартаке» появился первый номер. Ни в коем случае не хочу обидеть Сашу Селихова, но сейчас его тезка Максименко не дает поводов в себе усомниться. Очередной матч на ноль, с чем я его и поздравляю.

— Что скажете об Угальде? Форвард старается, выполняет большой объем работы, но как быть с его статистикой: ни одного результативного действия в чемпионате?

— Конечно, за форварда должны говорить его голы. Можно тут и претензии предъявить. Но парень без особой раскачки ворвался в наш чемпионат. Так что повременим с выводами. Летом он проведет полноценную подготовку. Угальде — способный футболист, с качествами. Это понятно. Но я, если помните, уже как-то говорил, что ему комфортнее играть, когда рядом находится Соболев. Они дополняют друг друга. Когда действуют по отдельности — это уже совсем другая история. Думаю, им двоим можно найти на поле место. Например, при системе 3-5-2 или 5-3-2. Посмотрим, что будет дальше.

Егор Титов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
2
14
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
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11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
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12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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Виктор Александров

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 22 1 3
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