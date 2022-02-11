Евгений Рукосуев: «Сейчас на эмоциях могу такое сказать, что потом будет стыдно»

Российский скелетонист Евгений Рукосуев эмоционально подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Сейчас я на эмоциях не буду ничего говорить. Я сейчас могу такое сказать, что мне будет стыдно перед тренерским составом, командой, всеми болельщиками. Есть ли проблемы в сборной, о которых говорит Елена Никитина? Конечно, есть! Она не стала бы просто так писать. Повлияли ли проблемы на результат? На мой — нет. Повлияла только голова, — заявил спортсмен.

Евгений Рукосуев расположился на шестой позиции, его соотечественник Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, оставшись на четвертом месте.

Россиянин Даниил Романов завершил свое выступление в данной дисциплине после третьей попытки.

Победу одержал немец Кристофер Гротер с результатом 4 минуты 1,01 секунды.