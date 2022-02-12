Елена Никитина: «Это провал. Первая Олимпиада скелетона без медалей с 2010 года»

Российская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала свое выступление в заездах одиночниц на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Это провал, — сказала Никитина. — Первая Олимпиада скелетона без медалей с 2010 года. Для меня это удар, мы очень много тренировались. Мы очень сильно хотели, а в итоге поучили худший результат. Я 17-я. Когда была юниором, и то лучше выступала. Если быть честным, у нас в команде не очень хорошая атмосфера. Это сильно давит на меня. Надеюсь, после Олимпиады это изменится и у нас будет мир, будет одна единая цель. Все вместе мы будем сильнее, чем по одиночке. Это касается не спортсменов, а тренеров и руководства. Я очень надеюсь, что все изменится. Хуже уже быть не может. Мы просто на дне. Реально».

Россиянка не смогла попасть в топ-10 по итогам четырех попыток.