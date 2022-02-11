Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
12 февраля, суббота (время московское)
Хоккей
7.10 Мужчины. Групповой турнир
Канада — США (Матч Игра)
11.40 Мужчины. Групповой турнир
Германия — Китай (Матч Игра)
16.10 Мужчины. Групповой турнир
РОССИЯ — Чехия (Россия 1)
Швейцария — Дания
7.10 Женщины. 1/4 финала
РОССИЯ — Швейцария (Matchtv.ru)
11.40 Женщины. 1/4 финала
Финляндия — Япония
Лыжи
10.30 Женщины. Эстафета 4х5 км (Россия 1)
Наши: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.
Биатлон
12.00 Мужчины. Спринт (Первый)
Наши: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.
Фигурное катание
14.00 Танцы. Ритм-танец (Первый)
Наши: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Вероника Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Керлинг
4.05 Женщины. Групповой турнир
Швеция — Канада
Корея — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Япония — Дания
9.05 Мужчины. Групповой турнир
Италия — Китай
Канада — Швеция
Дания — Швейцария
США — Норвегия (Matchtv.ru)
15.05 Женщины. Групповой турнир
РОССИЯ — Япония (Матч Игра)
Дания — Швейцария
Великобритания — США
Швеция — Китай
Коньки
11.00 Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала (Матч Арена)
Наши: Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова.
11.53 Мужчины. 500 м (Matchtv.ru)
Наши: Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков.
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Большой трамплин. Первая попытка (Matchtv.ru)
Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.
15.00 Мужчины. Большой трамплин. Вторая попытка (Matchtv.ru)
Скелетон
15.20 Женщины. Третий заезд (Матч Арена)
Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.
16.55 Женщины. Четвертый заезд (Матч Арена)
Сноуборд
5.00 Борд-кросс. Микст. 1/4 финала (Matchtv.ru)
Наши: Анастасия Паршина/Даниил Донских.
5.30 Борд-кросс. Микст. 1/2 финал. (Matchtv.ru)
5.50 Борд-кросс. Микст. Финал (Matchtv.ru)
Бобслей
5.10 Женщины. Монобоб. Тренировочные заезды
Наши: Надежда Сергеева.
7.40 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов, Максим Андрианов/Алексей Зайцев.
Горные лыжи
6.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд