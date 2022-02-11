Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля

На Олимпиаде-2022 12 февраля разыграют шесть комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в субботу, 12 февраля, разыграют шесть комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

12 февраля, суббота (время московское)

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир

Канада — США (Матч Игра)

11.40 Мужчины. Групповой турнир

Германия — Китай (Матч Игра)

16.10 Мужчины. Групповой турнир

РОССИЯ — Чехия (Россия 1)

Швейцария — Дания

7.10 Женщины. 1/4 финала

РОССИЯ — Швейцария (Matchtv.ru)

11.40 Женщины. 1/4 финала

Финляндия — Япония

Лыжи

10.30 Женщины. Эстафета 4х5 км (Россия 1)

Наши: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.

Биатлон

12.00 Мужчины. Спринт (Первый)

Наши: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

Фигурное катание

14.00 Танцы. Ритм-танец (Первый)

Наши: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Вероника Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир

Швеция — Канада

Корея — РОССИЯ (Matchtv.ru)

Япония — Дания

9.05 Мужчины. Групповой турнир

Италия — Китай

Канада — Швеция

Дания — Швейцария

США — Норвегия (Matchtv.ru)

15.05 Женщины. Групповой турнир

РОССИЯ — Япония (Матч Игра)

Дания — Швейцария

Великобритания — США

Швеция — Китай

Коньки

11.00 Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала (Матч Арена)

Наши: Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова.

11.53 Мужчины. 500 м (Matchtv.ru)

Наши: Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков.

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Первая попытка (Matchtv.ru)

Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.

15.00 Мужчины. Большой трамплин. Вторая попытка (Matchtv.ru)

Скелетон

15.20 Женщины. Третий заезд (Матч Арена)

Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.

16.55 Женщины. Четвертый заезд (Матч Арена)

Сноуборд

5.00 Борд-кросс. Микст. 1/4 финала (Matchtv.ru)

Наши: Анастасия Паршина/Даниил Донских.

5.30 Борд-кросс. Микст. 1/2 финал. (Matchtv.ru)

5.50 Борд-кросс. Микст. Финал (Matchtv.ru)

Бобслей

5.10 Женщины. Монобоб. Тренировочные заезды

Наши: Надежда Сергеева.

7.40 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов, Максим Андрианов/Алексей Зайцев.

Горные лыжи

6.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд