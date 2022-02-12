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Сегодня, 17:31

Российская скелетонистка Никитина заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде

Владимир Пушкарев
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Сергей Федоров
Елена Никитина.
Фото Reuters

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликте в сборной России после выступления на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

— Если эта ситуация не разрешится, Елены Никитиной в сборной не будет?

— Да. Я просто настолько вымоталась и силы свои отправляла не туда... Я не хочу ехать на чемпионат России, где я могу просто покайфовать, потому что у меня просто нет сил. Я на четвертый заезд выходила просто чтобы проехать — чтобы сделать какую-то свою работу. Пока не готова бороться, выступать. Хочу отдохнуть немножко.

— Что происходило?

— У нас произошло разделение команды. Часть команды каталась на старых скелетонах одного производителя, но к нам в команду пришел новый производитель. Руководство сказало, что вы будете кататься только на этом скелетоне на новой механике. Мы попробовали, у кого-то не пошло. Кто-то сказал, что перед Олимпиадой не будет пересаживаться, риски большие. Руководство приняло решение, что тем, кто не пересаживаются, будет бойкот. Лично мне говорили, что у тебя ничего не получится. Другие тренеры меня поздравляли, а наши говорили: «И что, что ты выиграла? Это ничего». Это конечно било, и с каждый этапом было все хуже. И сейчас мы первый этап выигрывали, потом становились шестые, двенадцатые, сейчас я вообще семнадцатые. Это реально проблема. Я очень надеюсь, что это все решится. Я больше так не хочу выступать. Скажу больше, я не хочу находиться тут, если ничего не поменяется.

По итогам заезда одиночниц россиянки не смогли побороться за медали и даже не попали в топ-10. Никитина стала 16-й.

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Елена Никитина
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