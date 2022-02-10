Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 11 февраля

На Олимпиаде-2022 11 февраля разыграют семь комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в пятницу, 11 февраля, разыграют семь комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

11 февраля, пятница (время московское)

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир

Дания — РОССИЯ (Первый)

7.10 Женщины. 1/4 финала

США — Чехия

11.40 Мужчины. Групповой турнир

Чехия — Швейцария (Matchtv.ru)

Швеция — Словакия (Матч Игра)

16.10 Мужчины. Групповой турнир

Латвия — Финляндия

16.10 Женщины. 1/4 финала

Канада — Швеция

Лыжи

10.00 Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км (к) (Россия 1)

Наши: Александр Большунов, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Биатлон

12.00 Женщины. Спринт (Первый)

Наши: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.

Коньки

11.00 Мужчины. 10 000 м (Матч Арена)

Наши: Александр Румянцев.

Скелетон

4.30 Женщины. Первый заезд (Матч Страна)

6.00 Женщины. Второй заезд (Матч Страна)

Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.

15.20 Мужчины. Третий заезд (Матч Арена)

16.55 Мужчины. Четвертый заезд (Matchtv.ru)

Наши: Данил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир

Швейцария — РОССИЯ (Матч Игра)

Великобритания — США

Швеция — Италия

Дания — Китай

9.05 Женщины. Групповой турнир

США — Китай

Швейцария — РОССИЯ (Matchtv.ru)

Канада — Япония

Корея — Великобритания

20.05 Мужчины. Групповой турнир

РОССИЯ — Дания (Матч Игра)

Великобритания — Норвегия

Канада — Швейцария

Сноуборд

4.30 Мужчины. Хафпайп. Финал 1 (Матч Арена)

4.58 Мужчины. Хафпайп. Финал 2 (Матч Арена)

5.25 Мужчины. Хафпайп. Финал 3 (Матч Арена)

Горные лыжи

5.00 Женщины. Супергигант (Матч Арена)

Наши: Юлия Плешкова.

Шорт-трек

14.00 Женщины. 1000 м. 1/4 финала (Matchtv.ru)

Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова.

14.18 Мужчины. 500 м. Предварительные забеги

Наши: Константин Ивлиев, Павел Ситников. (Matchtv.ru)

14.55 Женщины. 1000 м. 1/2 финала (Matchtv.ru)

15.04 Мужчины. Эстафета. 1/2 финала (Matchtv.ru)

15.37 Женщины. 1000 м. Финал В (Matchtv.ru)

15.43 Женщины. 1000 м. Финал А (Matchtv.ru)

15.14 Мужчины. 500 м. Финал А (Matchtv.ru)

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация (Матч Игра)

Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.

Бобслей

9.10 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов, Максим Андрианов/Алексей Зайцев.

12.10 Женщины. Монобоб. Тренировочные заезды

Наши: Надежда Сергеева.