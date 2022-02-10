Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 11 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
11 февраля, пятница (время московское)
Хоккей
7.10 Мужчины. Групповой турнир
Дания — РОССИЯ (Первый)
7.10 Женщины. 1/4 финала
США — Чехия
11.40 Мужчины. Групповой турнир
Чехия — Швейцария (Matchtv.ru)
Швеция — Словакия (Матч Игра)
16.10 Мужчины. Групповой турнир
Латвия — Финляндия
16.10 Женщины. 1/4 финала
Канада — Швеция
Лыжи
10.00 Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км (к) (Россия 1)
Наши: Александр Большунов, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
Биатлон
12.00 Женщины. Спринт (Первый)
Наши: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.
Коньки
11.00 Мужчины. 10 000 м (Матч Арена)
Наши: Александр Румянцев.
Скелетон
4.30 Женщины. Первый заезд (Матч Страна)
6.00 Женщины. Второй заезд (Матч Страна)
Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.
15.20 Мужчины. Третий заезд (Матч Арена)
16.55 Мужчины. Четвертый заезд (Matchtv.ru)
Наши: Данил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.
Керлинг
4.05 Мужчины. Групповой турнир
Швейцария — РОССИЯ (Матч Игра)
Великобритания — США
Швеция — Италия
Дания — Китай
9.05 Женщины. Групповой турнир
США — Китай
Швейцария — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Канада — Япония
Корея — Великобритания
20.05 Мужчины. Групповой турнир
РОССИЯ — Дания (Матч Игра)
Великобритания — Норвегия
Канада — Швейцария
Сноуборд
4.30 Мужчины. Хафпайп. Финал 1 (Матч Арена)
4.58 Мужчины. Хафпайп. Финал 2 (Матч Арена)
5.25 Мужчины. Хафпайп. Финал 3 (Матч Арена)
Горные лыжи
5.00 Женщины. Супергигант (Матч Арена)
Наши: Юлия Плешкова.
Шорт-трек
14.00 Женщины. 1000 м. 1/4 финала (Matchtv.ru)
Наши: Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова.
14.18 Мужчины. 500 м. Предварительные забеги
Наши: Константин Ивлиев, Павел Ситников. (Matchtv.ru)
14.55 Женщины. 1000 м. 1/2 финала (Matchtv.ru)
15.04 Мужчины. Эстафета. 1/2 финала (Matchtv.ru)
15.37 Женщины. 1000 м. Финал В (Matchtv.ru)
15.43 Женщины. 1000 м. Финал А (Matchtv.ru)
15.14 Мужчины. 500 м. Финал А (Matchtv.ru)
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация (Матч Игра)
Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.
Бобслей
9.10 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов, Максим Андрианов/Алексей Зайцев.
12.10 Женщины. Монобоб. Тренировочные заезды
Наши: Надежда Сергеева.