Все медали 12 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: американцы выиграли соревнования смешанных команд по сноуборд-кроссу

12 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов наград

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград.

Сноуборд, сноуборд-кросс. Смешанные команды

1. США

2. Италия

3. Канада

10.30 мск. Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км

Россию представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова

11.50. Конькобежный спорт. Мужины, 500 м. Финал

Россию представят Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков

12.00. Биатлон, мужчины, спринт 10 км

Россию представят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов

15.00. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин.

Россию представят Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев, Евгений Климов

16.55. Скелетон. Женщины

Россию представят Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Елена Никитина