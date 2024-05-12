«Возник кризис доверия». Американцы сравнили китайский допинг с «делом Ефимовой»

Борцы за чистый спорт из США и Австралии атакуют ВАДА из-за оправдания пловцов КНР в 2021 году.

Администрация президента США Джо Байдена потребовала срочного созыва Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства из-за скандала с 23 китайскими пловцами, оправданными перед Олимпиадой-2020, несмотря на положительные пробы на триметазидин. Международная федерация World Aquatics и ВАДА уже назначили две автономные комиссии для изучения этого дела. Однако американцы считают, что следователи недостаточно независимы и грозят в случае невыполнения своих требований приостановить финансирование Всемирного агентства. Обеспокоенность сложившейся ситуацией выражает и Австралия — еще одна большая держава мирового плавания.

Сомнения — не лучший спутник спортсмена на Олимпиаде

«Спортсмены и их представители выражают крайнюю обеспокоенность, — заявил директор национального агентства по контролю над наркотиками США и член исполкома ВАДА Рахул Гупта. — Атлеты отправляются на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париж без должной уверенности, что предстоящие соревнования будут равными и честными». «Нам нужны ответы на поставленные вопросы, прежде чем мы поддержим будущее финансирование ВАДА», — поддержал паническую кампанию сенатор Крис Ван Холлен.

«Теперь, когда я встаю на стартовую тумбу, я не уверена, что люди справа и слева от меня чисты, — заявила в интервью The New York Times двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг. — Это очень прискорбно, потому что подобные сомнения — не то, чем следует заниматься во время Олимпиады». По словам Кинг, когда она узнала о скрытых положительных тестах китайцев, у нее возникло ощущение дежавю. Это напомнило ей ситуацию с Юлией Ефимовой на Олимпиаде-2016. Тогда лидер сборной России попала на Игры через CAS после оправдания на фоне допинговых обвинений.

Разгневанные действиями ВАДА американцы уже пожаловались на ситуацию главным спонсорам олимпийского движения из телекомпании NBC, а также корпораций Visa, Airbnb, Coca-Cola и Intel. Они рассчитывают через них оказать давление на МОК, который обеспечивает половину бюджета Всемирного агентства. Олимпийский лидер Томас Бах заявил, что целиком полагается в этом деле на ВАДА, однако скандал уже выходит на серьезный уровень. И оставаться над схваткой у чиновников МОК уже не получится. Международные борцы с допингом должны либо признать свою неправоту и дисквалифицировать китайцев задним числом, либо в хлам рассориться с представителями США и Австралии.

Юлия Ефимова на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Фото Global Look Press

Чужой — значит виновный

Напомню, что низкие концентрации триметазидина были обнаружены почти у половины сборной Китая по плаванию во время сборов перед Олимпиадой-2020. Привлеченные к расследованию спецслужбы заявили, что имеет место «заражение от внешней среды» — триметазидин якобы содержался в специях, которые использовались на кухне отеля, где проживали спортсмены. Через вентиляцию кардиологический препарат мог попасть в организм пловцов. На этом основании дело закрыли, и все пойманные спортсмены спокойно отправились в Токио — некоторые из них завоевали там медали. ВАДА не только не оспорило данные действия, но скрывало информацию об инциденте, пока история с подачи спецслужб США не выплыла в американских и немецких СМИ.

Наивно говорить, что представители США в данным случае выступают в роли беззаветных борцов за справедливость и чистоту спорта. Ведь в случае дисквалификации женской сборной Китая золото в эстафете 4х100 метров кролем перейдет к американкам. Ну и в целом можно сказать, что западные борцы за чистый спорт допускают невиновность спортсменов в допинговых делах, только когда речь идет о своих соотечественниках или представителях дружественных странах. А в данном случае речь о команде КНР, которую давно безуспешно пытаются обвинить в разных нарушениях с запрещенкой.

Между тем, совсем недавно в США был оправдан бегун Олдрич Бэйли, который заразился анаболическим агентом остарином от грязной одежды. В 2017-м другой бегун — Гил Робертс — объяснил попадание в свой организм диуретика пробенецида страстным поцелуем с девушкой, применявшей это лекарство. От сексуальных партнеров, применявших допинг, «пострадали» представительница бокса Вирджиния Фукс и игрок сборной США по софтболу Мэдилин Никлс. В 2018-м по «делу о кленбутероле» был оправдан американский прыгун в длину Уилл Клэй, якобы съевший «зараженную говядину». И таких историй множество. Но допинговыми обманщиками, по мнению спортсменов из США, все равно являются китайцы.

Фото Global Look Press

Приговор известен заранее?

Свой голос против «несправедливых действий ВАДА» возвысил и австралийский пловец Грант Хэкетт. Трехкратный олимпийский чемпион считает, что в отношении Всемирного агентства наступил «кризис доверия». И в связи с этим напоминает о деле австралийской пловчихи Шайны Джек, которая пропустила Олимпиаду в Токио из-за двухлетней дисквалификации за лигандрол. С большой вероятностью этот анаболический агент попал в организм девушки через бытовое заражение или через некачественные биодобавки. «Почему Джек была наказана, а китайцы — нет?» — задается вопросом Хэкетт, удивляясь несоответствиям и противоречиям в антидопинговых правилах.

К истории с китайским триметазидином действительно много вопросов. Ведь на этом препарате в последнее время попались очень многие известные спортсмены. Помимо российской фигуристки Камилы Валиевой, это чешская теннисистка Никола Бартункова, бегунья из Южного Судана Анджелина Надай Лохалит, кенийский легкоатлет Винсент Кипсегечи Ятор, украинская лыжница Марина Лисогор... Вероятность того, что все эти представители очень разных видов спорта дружно употребляли очень неочевидный препарат, крайне низка. Практически наверняка речь о каком-нибудь зловредном БАДе или химическом фокусе, при котором метаболит триметазидина вырабатывается организмом не из лекарства, а из другого вещества.

Все это необходимо изучить комиссии, которую возглавил специальный прокурор Эрик Коттье. Однако американцы фактически блокируют его работу, заявляя, что этот швейцарец является другом гендиректора МОК Кристофа де Кеппера. При этом времени у следователя ВАДА практически нет, ведь ему поставлена задача завершить работу до старта Олимпиады в Париже. И если результатом его труда вновь станет реабилитация китайцев, Всемирному агентству придется очень несладко. Ведь на Западе заранее решили, что пловцы из КНР виновны, и разубедить в этом борцов за чистый спорт просто невозможно.