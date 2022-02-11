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Сегодня, 17:56

Российский скелетонист прокомментировал акцию украинского спортсмена на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский скелетонист Евгений Рукосуев подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

После финиша в третьей попытке спортсмен показал в камеру листок бумаги, на котором на английском языке написано: «Нет войне на Украине».

«Видел ли я политические акции на скелетоне? Нет. Я не слышал про акцию украинца. Не знаю, что сказать... Я к этому никак не отношусь. Спорт вне политики. Поэтому мне кажется, не стоит такого делать», — сказал Рукосуев, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ».

На Играх в Пекине спортсменам разрешено выражать политическую позиции, не оскорбляя других. Делать это можно только в микст-зонах, на пресс-конференциях и в олимпийской деревне, но не на треке.

Олимпиада
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