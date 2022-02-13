ВАДА проведет расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой

В ВАДА сообщили, что в отношении персонала Валиевой будет проведено расследование

Отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проверит персонал российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с делом о положительной допинг-пробе, сообщает Reuters.

Сегодня, 13 февраля, Валиева исполнила произвольную программу на дневной тренировке в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день оспорила, а отстранение было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

12 февраля стало известно точное время начала слушания по делу Валиевой в CAS.