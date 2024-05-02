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Париж-2024

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Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов при взаимодействии с представителями России и Белоруссии во время проведения Олимпиады-2024.

Как сообщает ТАСС, в соответствующем документе, опубликованном на сайте НОКа, говорится, что украинцам стоит воздерживаться от прямых контактов с россиянами и белорусами. Также им рекомендуется не участвовать в совместных дискуссиях, фотосессиях и пресс-конференциях, а во время церемонии награждения держать максимально возможную дистанцию. При этом украинских спортсменов призывают докладывать руководству делегации своей страны о попытках провокаций и нарушений нейтрального статуса со стороны российских и белорусских атлетов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом Международный олимпийский комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Игр-2024. Также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Источник: ТАСС
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Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже
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