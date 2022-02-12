CAS назначил трех судей и время слушания дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем сайте сообщил новые подробности по рассмотрению дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слушание пройдет в формате видеоконференции в воскресенье, 13 февраля, начало — в 15.30 по московскому времени.

Кроме того, суд объявил состав панели арбитров на предстоящее заседание. Ее председателем назначен итальянец Фабио Иудика, еще два арбитра — американец Джеффри Бенц и Весна Ракочевич из Словении.

Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).