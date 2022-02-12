Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 13:44

CAS назначил трех судей и время слушания дела Валиевой

Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем сайте сообщил новые подробности по рассмотрению дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слушание пройдет в формате видеоконференции в воскресенье, 13 февраля, начало — в 15.30 по московскому времени.

Кроме того, суд объявил состав панели арбитров на предстоящее заседание. Ее председателем назначен итальянец Фабио Иудика, еще два арбитра — американец Джеффри Бенц и Весна Ракочевич из Словении.

Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Камила Валиева. Что значит заявление антидопинговой организации о ситуации с Валиевой. Разъясняем нюансы

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Ad_Hoc_Media_Release_Beijing_6.pdf
Камила Валиева
8
7
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Вероника Степанова — очень крутая. Как выглядит новая звезда российских лыж
Мама Непряевой поделилась эмоциями от золота в женской эстафете на Олимпиаде
Сборная Германии одержала победу над Китаем на Олимпиаде-2022
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире
CAS назвал время объявления решения по делу Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно время слушания дела Валиевой в CAS

CAS назвал время объявления решения по делу Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости