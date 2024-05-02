ФИФА не может перечислить РФС 2 миллиарда рублей из-за европейских санкций

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, какие проблемы возникли у Международной федерации футбола (ФИФА) с перечислением денежных средств.

«Деньги ФИФА заложены. Но там начались проблемы. ФИФА ссылается на то, что европейские санкции запрещают финансировать различного рода строительные проекты в России. Это плохо, но не является препятствием для реализации проектов. Сумма, которую нам должна ФИФА, — как раз 2 миллиарда рублей. Мы предложили направить их на один из этих объектов. Если этого не произойдет, тогда РФС будет искать другие источники финансирования — кредиты и иные механизмы. А на 2 миллиарда укажем иные проекты, не строительные», — приводит слова Митрофанова «РБ-Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду от всех международных турниров.