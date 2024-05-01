«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Цанчжоу» и продолжает лидировать в чемпионате Китая

Читать «СЭ» в

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле с крупным счетом обыграл «Цанчжоу» в матче 9-го тура чемпионата Китая — 4:0.

За хозяев отличились Сюй Хаойян (3-я минута), Чжу Чэньцзе (50-я), дубль оформил Андре Луис (76-я и 90+5-я).

«Шанхай Шэньхуа» (23 очка) продолжает лидировать в чемпионате Китая. С декабря 2023 года команду возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Цанчжоу» (13) идет седьмым в турнирной таблице.