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Сегодня, 17:03

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Цанчжоу» и продолжает лидировать в чемпионате Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле с крупным счетом обыграл «Цанчжоу» в матче 9-го тура чемпионата Китая — 4:0.

За хозяев отличились Сюй Хаойян (3-я минута), Чжу Чэньцзе (50-я), дубль оформил Андре Луис (76-я и 90+5-я).

«Шанхай Шэньхуа» (23 очка) продолжает лидировать в чемпионате Китая. С декабря 2023 года команду возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Цанчжоу» (13) идет седьмым в турнирной таблице.

Китай. Суперлига. 9-й тур
01 мая, 15:00. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
4:0
Цанчжоу Майти Лайонс

Источник: Таблица чемпионата Китая
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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