Лучший велогонщик России получил возможность выступить на Олимпиаде. Поедет ли он в Париж?

Александр Власов может предпочесть другие гонки по прагматическим соображениям.

Лучший велогонщик России Александр Власов на днях добился очередного серьезного международного достижения — финишировал вторым на престижной многодневке «Тур Романдии», а заодно получил нейтральный статус, который позволит ему участвовать в чемпионатах мира и Европы, а также в Олимпийских играх в Париже. Впрочем, сам 28-летний велопрофи по-прежнему сомневается в целесообразности поездки на Игры-2024. Хотя делает это не по политическим, а сугубо по прагматическим соображениям.

Один за всех шоссейников

В последние годы Власов фактически в одиночку отдувался за весь российский шоссейный велоспорт в больших гонках. В 2021 году он финишировал четвертым на «Джиро д'Италия», в 2022-м — пятым на «Тур де Франс», несмотря на болезненное падение по ходу «Большой петли», а в прошлом сезоне стал седьмым на «Вуэльте Испании». В более коротких многодневках уроженец Выборга и вовсе добился заметных успехов, в частности становился вторым на «Париж — Ницца» в 2021-м и выиграл «Тур Романдии» в 2022-м. Есть в его активе и призовые места на классических однодневках — он занимал третьи места на «Джиро ди Ломбардия» (2020), «Классике Сан-Себастьяна» (2023) и «Флеш Валонь» (2022), а также первенствовал на «Джиро дель Эмилия» (в 2020-м).

С 2022-го Власов выступает за Bora-Hansgrohe, причем на многих гонках едет в статусе лидера. Правда, в нынешнем сезоне его товарищем по команде стал олимпийский чемпион Токио и многократный победитель «Вуэльты» словенец Примож Роглич, но это не мешает Власову добиваться успехов. В 2024 году россиянин уже успел выиграть этап на «Париж — Ницца» и стать пятым в генеральной классификации, финишировать третьим в общем зачете «Вуэльты Валенсии», вторым — на «Туре Романдии» и заехать в топ-3 на ряде менее престижных гонок.

Еще перед стартом сезона Власов заявил, что в его планах пропуск «Джиро» и участие в «Тур де Франс», где он собирается не только помогать Рогличу, но и не забывать о собственных амбициях. С учетом травм ряда суперзвезд (в частности на «Туре страны Басков» менее месяца назад тяжелые травмы получил победитель «Большой петли» 2022-го и 2023 годов датчанин Йонас Вингегор) россиянин при удачном стечении обстоятельств может замахнуться даже на призовое место на «Туре», который в этот раз пройдет с 29 июня по 21 июля. И если он как минимум останется в борьбе до заключительных этапов, то времени на восстановление к Олимпиаде в Париже у него будет в обрез — 27 июля на Играх-2024 запланирована гонка с раздельным стартом, а 3 августа — групповая гонка.

Александр Власов. Фото Global Look Press

Все решится в последний момент

Вообще в профессиональном велоспорте олимпийские медали многими котируются ниже, чем успехи на Гранд-турах. То есть ситуация похожа на теннис, где также для многих «Большие шлемы» приоритетнее олимпийского золота. Но, конечно, пополнить коллекцию наградой Игр в Париже все равно не прочь очень многие. Другое дело, что раздельщик из Власова неплохой, но не выдающийся — даже на пике формы он способен рассчитывать разве что на попадание в топ-10. А в групповой гонке многое зависит от рельефа трассы. И олимпийская трасса в Париже Александру не слишком подходит.

«Я, скорее всего, не поеду, профиль не мой. И между «Туром» и «Вуэльтой» хочется отдохнуть и сделать хороший тренировочный блок», — признавался «СЭ» Власов чуть больше месяца назад. При этом он все же не исключал своего участия в олимпийских соревнованиях, говоря, что еще подумает. И не видел особых проблем в участии россиян в нейтральном статусе.

Сейчас, после получения нейтрального статуса, российский велогонщик по-прежнему сомневается в целесообразности выступления в Париже, скорее ему более интересен чемпионат мира, который состоится 21-28 сентября в швейцарском Цюрихе — там рельеф трассы для Власова куда более подходящий. Кроме того, среди его приоритетов и испанская «Вуэльта», запланированная на 17 августа — 8 сентября.

Тем не менее многое зависит от состояния россиянина после «Тур де Франс». Если он будет достаточно свеж, что называется, на ноге, то почему бы и не попытать счастья в Париже? Возможно, в психологически расслабленном состоянии, без давления Александр, наоборот, сможет блеснуть даже на неудобном рельефе. К тому же в Федерации велоспорта России считают, что бойкотировать Игры не следует.

Александр Власов. Фото Global Look Press

«Своим участием мы показываем, что готовы соблюдать Олимпийскую хартию и оставаться в международном спорте. Да, нас действительно особо не хотят видеть, нам создают такие условия, как бы говоря: «Ну пусть попробуют, приедут». Да, эти условия в какой-то мере унизительны. Но то, что спортсмены готовы ехать даже на таких тяжелых условиях и биться за медаль, — это сильный поступок, мне кажется, он, наоборот, заслуживает поддержки. Мы должны быть готовы, что если мы отказываемся от Олимпиады, то можем пропустить Олимпиаду 2028-го, 2032 года, а может, и все в нашем поколении. Будем вариться в своем соку, как в Советском Союзе», — рассказывал «СЭ» в конце марта глава федерации, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Добавим, что у россиян в велоспорте три квоты на Игры-2024, причем только на шоссе — одна у мужчин и две у женщин.