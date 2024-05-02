Прокопец объяснил, как РФС может вернуть 2 миллиарда рублей от ФИФА

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос «СЭ», как РФС решить проблемы с выделением денег со стороны ФИФА.

«Вернуть деньги можно только те, которые тебе принадлежат. Насколько понимаю, это деньги, на которые ФИФА финансирует инфраструктурные проекты в футболе в России. Думаю, такая программа действует во многих странах. Но, как говорит Митрофанов, сейчас ФИФА не может это сделать, потому что в связи с санкциями запрещено финансирование инфраструктуры. Если это действительно так, то, к сожалению, нужно либо договариваться с ФИФА, чтобы они направили деньги на какие-то другие проекты, не строительство, а искусственные поля, например. Либо договориться с ними, что эта программа будет отложена до тех пор, пока санкции не будут сняты и потом будет реализовано. Трудно ответить на этот вопрос без знания каких-то договоренностей между РФС и ФИФА», — сказал Прокопец «СЭ».

Ранее Митрофанов заявил «РБ Спорт», что ФИФА не может отправить РФС 2 миллиарда рублей из-за европейских санкций.