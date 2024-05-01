13 спортсменов сборной России по гребле на байдарках и каноэ получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам, входящим в сборную России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает ТАСС.

По данным источника, данный статус получили Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Михаил Павлов, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

Нейтральный статус дает возможность российским спортсменам выступать на турнирах под эгидой ICF.

С 8 по 9 мая в Сегеде (Венгрия) пройдет европейский отборочный турнир на Олимпиаду в Париже, который станет для россиян последней возможностью завоевать путевки на Игры-2024.