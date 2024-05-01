Гребля
На байдарках и каноэ
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 13:38

13 спортсменов сборной России по гребле на байдарках и каноэ получили нейтральный статус

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам, входящим в сборную России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает ТАСС.

По данным источника, данный статус получили Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Михаил Павлов, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

Нейтральный статус дает возможность российским спортсменам выступать на турнирах под эгидой ICF.

С 8 по 9 мая в Сегеде (Венгрия) пройдет европейский отборочный турнир на Олимпиаду в Париже, который станет для россиян последней возможностью завоевать путевки на Игры-2024.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
0
Читайте также
30 апреля и 1 мая пройдут 1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Семаку дают сказочный контракт, его дочь застыдила фантов, клуб заявил о наличии больших денег на трансферы. Что происходит в «Зените» перед матчем с ЦСКА
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Лучший велогонщик России получил возможность выступить на Олимпиаде. Поедет ли он в Париж?
Всероссийская федерация волейбола работает над организацией товарищеских матчей для сборной
Франция отказала российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду
В РФС объяснили недопуск российских арбитров к работе на Евро-2024
Тарасова — о россиянах на Олимпиаде: «Важно побеждать. Для чего тогда ехать?»
Дюков назвал три причины, почему сборная России должна развиваться во время санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призер Олимпиады Штокалов заявил, что не намерен завершать карьеру под белым флагом

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости