В следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют пять команд из Германии

Пять команд из чемпионата Германии примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Это стало возможным после того, как «Боруссия» в первом полуфинальном матче обыграла «ПСЖ» (1:0) и принесла дополнительные очки Германии в таблице коэффициентов УЕФА. При этом если дортмундцы выиграют Лигу чемпионов и займут пятое место в чемпионате, то от Германии примут участие шесть команд.

Ранее стало известно, что пять итальянских команд примут участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

На данный момент в первую пятерку турнирной таблицы бундеслиги входят «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».