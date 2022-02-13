Плющенко поддержал Валиеву: «Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выступил в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания! Ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперед и поднимает его на совершенно новый уровень! Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте!



Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения ее мечты! Фигурное катание — это не только спорт, это еще и искусство. Нужно, чтобы дошло и тронуло душу каждого! Нет сомнений, что Камила достучалась и тронула всех любителей и экспертов фигурного катания нашей планеты! Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием! Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — написал Плющенко у себя в Instagram.

Сегодня, 13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушание по делу Валиевой. Ожидается, что решение будет вынесено во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.