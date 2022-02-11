Официальное заявление Международного агентства по тестированию о ситуации с Валиевой: полный текст

Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой.

Утром в пятницу, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) прояснило ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Как говорится в официальном пресс-релизе, образец действующей чемпионки Европы 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Теперь судьба спортсменки будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Подробности по делу Валиевой — в полной версии заявления ITA.

«Международное агентство по тестированию (ITA), ведущее антидопинговую программу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, информирует о деле фигуристки Камилы Валиевой.

Во-первых, ITA подчеркивает, что Камила Валиева, член делегации Олимпийского комитета России (ОКР) в Пекине, является несовершеннолетней и, следовательно, «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом — этот статус распространяется на лиц в возрасте до 16 лет. Таким образом, стороны не должны обязательно раскрывать публично ее имя или любое дело, в котором она может быть замешана. Любое такое публичное раскрытие информации должно быть соразмерно фактам и обстоятельствам дела. Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой же защиты и много писали на основе неофициальной информации после переноса церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, ITA признает необходимость публикации официальной информации из-за повышенного общественного интереса.

Проба спортсмена была взята в соответствии с полномочиями по тестированию и обработке результатов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

Аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме сообщила, что в образце был получен неблагоприятный результат анализа (AAF) на неуказанное запрещенное вещество триметазидин (классифицируется как «S4. Гормональные и метаболические модуляторы» в Списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового кодекса) 8 февраля 2022 года. После этого спортсмен был временно отстранен РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу.

В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещало спортсмену участвовать во всех спортивных мероприятиях в течение временного отстранения, включая зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Поскольку проба была забрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится в юрисдикции МОК и, следовательно, напрямую не относится к ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК ITA немедленно проинформировало спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным для МОК и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

В связи с тем, что это дело не подпадает под юрисдикцию МОК, и принимая во внимание ее вышеупомянутый статус «защищенного лица», ITA воздержалось от публичного раскрытия дела после уведомления, чтобы защитить личность спортсменки как несовершеннолетней и обеспечить, чтобы все необходимые меры для ее физической и психической защиты могли быть реализованы. В это же время были начаты все надлежащие юридические процессы.

Спортсменка оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание.

Вечером 9 февраля 2020 года (ошибка авторов — имеется в виду 2022 год. — Прим. «СЭ») Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение снять временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Мотивировочная часть решения, включая основания, по которым была отменена временная приостановка, будет в ближайшее время распространена среди всех заинтересованных сторон.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение о снятии временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОК воспользуется своим правом подать апелляцию и не будет ждать мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).

В соответствии с тем, что антидопинговая программа МОК делегирована на Олимпийских играх ITA, агентство подаст апелляцию в CAS от имени МОК.

Разбирательство по существу вероятного (в английском варианте — apparent, что может переводиться как «очевидное, ясное, видимое». — Прим. «СЭ») нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы B, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке.

Решение о результатах команды ОКР в командном турнире по фигурному катанию может быть принято ISU только после принятия окончательного решения по существу дела. Процедура, которая начата в настоящее время, может касаться только временного приостановления.

Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по этому делу будет обнародована в форме публичного заявления".