Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия идет третьей после короткой программы мужчин

Командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 пройдут 4, 6 и 7 февраля в столичном дворце спорта в Пекине.

4 февраля мужчины и спортивные пары выступают с короткими программами, танцоры — с римт-танцами. 6 февраля с короткими программами выступят женщины, а мужчины покажут произвольные программы. В заключительный день командного турнира, 7 февраля с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары. Сборные будут объявлять имена участников в этих дисциплинах вечером за день до начала соревнований.

Положение команд (после 1 вида из 8):

1. США — 10 командных очков

2. Япония — 9

3. Россия — 8

4. Грузия — 7

5. Италия — 6

6. Китай — 5

7. Чехия — 4

8. Канада — 3

9. Германия — 2

В командном турнире участвуют 10 сильнейших сборных, исходя из квалификационного рейтинга ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трех видах программы. По итогам короткой программы в финал пройдут 5 лучших команд.

В каждом виде каждая сборная имеет право выставить одного фигуриста/дуэт. За первое место в каждом виде программы сборная получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и т. д. вплоть до 1 очка за десятое место.

В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.

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