Чемпионы мира идеально справились с прыжками, но ошиблись на самом последнем элементе.

Олимпиада-2022. Командный турнир. Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 145,20 (5)

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 139,60 (4)

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 131,75 (3)

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 130,07 (2)

5. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 128,97 (1)

Положение команд (после 6 из 8 видов)

1. Россия — 55

2. Япония — 48

3. США — 48

4. Китай — 37

5. Канада — 37

После воскресных выступлений Камилы Валиевой и Марка Кондратюка все варианты, в которых сборная ОКР проигрывает командный турнир, стали практически нереальны. Чемпионка Европы должна с легкостью брать и произвольную программу среди одиночниц; Анастасия Мишина/Александр Галлямов способны легко выиграть среди пар, ведь Вэнцзинь Суй/Цун Хань от Китая не участвуют в произвольной; Виктория Синициной/Никите Кацалапову вообще можно занимать любую строчку, хотя так вряд ли будет. Наша же сборная никаких замен не делала и выставила в командник лучших фигуристов по итогам прошедшего чемпионата Европы и России.

Проблемы американцев и олимпийский прорыв японцев

Всего пять участников в произвольных программах не дает большого размаха в очках. Последнее место принесет любой из команд шесть очков, первое — десять. Только перед стартом последнего дня командника сборная ОКР выигрывала три очка у США, а те, в свою очередь, побеждали Японию на такую же сумму. Так что и серебро уже не гарантировалось Америке — Япония за счет одиночников и пар (у них появился очень классный дуэт Рику Миура/Рюичи Кихара). Они же и возглавили турнирную таблицу после выступлений трех пар с результатом почти в 139 баллов.

Звездные канадцы Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд показали свой лучший прокат в сезоне со 130 баллами за произвольную — еще недавно они не смогли выступить толком на чемпионате Канады из-за положительного теста на коронавирус, а теперь поучаствовали в Олимпиаде, хоть это и не принесло команде заветной медали.

Алекса Книрим/Брендон Фрейзер круто откатали в короткой и не дали по итогам того сегмента соревнований выйти ОКР вперед. С произвольной же возникли проблемы — у партнерши не получались прыжки (впрочем, как часто и бывает). И в понедельник утром американцы проиграли всем — и японцам, и канадцам, и катавшимся чуть позже россиянам и китайцам. Хотя Чен Пэн/Ян Цзинь очень старались поставить тех чуть повыше, но в итоге на три балла обошли американцев. У партнерши и здесь не задались прыжки плюс оказались проблемы с поддержкой.

Двойное падение Мишиной/Галлямова

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, может, и выглядели чуть уставшими, но в целом стартовали в произвольной с уверенных прыжковых элементов, чуть-чуть покачнувших на вращении. Но к концу проката Саша то ли устал, то ли его накрыл джетлаг, а, может, повлияла и травма руки у партнера, только они упали с финальной поддержки. Надеемся, что лидеры сборной страны останутся по итогам не только с золотой медалью, но и без травм — особенно волнительно за руку Саши. До начала личного турнира у чемпионов мира есть еще одиннадцать дней — за это время можно подлатать и руку Галлямова, и справиться с разницей в часовых поясах, и еще миллион важных дел. После проката фигуристы рассказали прессе, что ничего страшного не произошло — просто сложно сохранять бодрость после тренировки в шесть утра.

Тем не менее, Мишина/Галляммов уверенно выиграли турнир парников, а сборная ОКР увеличила отрыв от США до семи очков. Америка же и Япония сравнялись по сумме баллов, и теперь все зависит от одиночниц и танцевальных дуэтов.

А вот России проиграть теперь почти совсем нереально. Тут можно и задуматься, а не стоило ли все-таки нашей сборной сделать замену в командном турнире — поменять самый травмоопасный вид — пары — и дать шанс кому-то из девочек, помимо Камилы Валиевой, выиграть гарантированную медаль. Но этого сделать уже нельзя.