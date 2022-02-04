Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа у мужчин в командном турнире.

Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).

Таким образом, Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.

Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Россию представит пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 111.71

2. Шома Уно (Япония) — 105.46

3. Марк Кондратюк (Россия) — 95.81

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.37

5. Даниэль Грассль (Италия) — 88.10

6. Цзинь Боян (Китай) — 82.87

7. Михал Бржезина (Чехия) — 76.77

8. Роман Садовский (Канада) — 71.06

9. Пауль Фенц (Германия) — 68.64