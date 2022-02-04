Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа у мужчин в командном турнире.
Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).
Таким образом, Кондратюк принес сборной России 8 очков в командном турнире. Российская команда на данный момент занимает третье место в общем зачете.
Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдут танцы на льду (ритм-танец). Россию представит пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Начало выступлений в 6:35 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир. Мужчины
Короткая программа
1. Натан Чен (США) — 111.71
2. Шома Уно (Япония) — 105.46
3. Марк Кондратюк (Россия) — 95.81
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.37
5. Даниэль Грассль (Италия) — 88.10
6. Цзинь Боян (Китай) — 82.87
7. Михал Бржезина (Чехия) — 76.77
8. Роман Садовский (Канада) — 71.06
9. Пауль Фенц (Германия) — 68.64