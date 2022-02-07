Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командника. А в танцах уже началась борьба в личном турнире

Сборная России досрочно обеспечила себе золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию

Небезупречные россияне сняли все вопросы относительно исхода трехдневной борьбы за первый титул в фигурном катании в Пекине-2022.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Танцы. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,07 (10)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 128,17 (9)

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 124,39 (8)

4. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 107,18 (7)

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 98,66 (6)

Положение команд (после 7 видов из 8)

1. Россия — 64

2. США — 58

3. Япония — 54

4. Канада — 45

5. Китай — 44

После выступления действующих чемпионов мира в парном катании, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, последние сомнения в том, что золото командного турнира достанется России, были развеяны. Виктории Синициной и Никите Кацалапову для этого нужно было стать как минимум четвертыми. Но понятно, что россияне боролись за первую строчку.

Синицина и Кацалапов снова ошиблись

Первыми на лед вышли Мисато Комацубара/Тим Колето. Японская пара показала яркое выступление под знакомую российским зрителям музыку из фильма «Мемуары гейши». Под похожее музыкальное сопровождение выступала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Прокат получится хорошим с точки зрения программы, но техника была не такой убедительной — всего лишь 98,66.

Многие элементы были на пересмотре. И общий балл вышел не таким высоким. Китайский дуэт показал Ван Шиюэ/Лю Синьюй хороший прокат под восточные мотивы и ожидаемо обошел Мисато Комацубара/Тим Колето, снизив шансы Японии на серебро.

Тут уже стало понятно, что в каком состоянии бы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на лед не вышли — они стали бы как минимум третьи. Сегодня российской паре вновь не удалось откататься чисто. Причем ошибка пары даже отразилась в протоколе в виде балла штрафа.

Дорожка шагов была оценена аж на второй уровень. А «дедакшен» Синицина и Кацалапов получили за передержанную поддержку. Как оказалось после выступления американской пары — этот косяк аукнулся паре в виде итоговой второй строчки за произвольный танец. Но главную цель на сегодня пара выполнила — принесла России 9 баллов и гарантировала золото командного турнира.

Теперь, чтобы упустить победу, Камиле Валиевой нужно просто выйти на лед и попасть в финальный протокол.

Борьба в индивидуальном первенстве уже началась

Но главный вывод в танцевальном турнире — конкуренты тоже хороши. Сильнейший канадский дуэт выдали сильный прокат. И как в эфире Первого канала отметил Илья Авербух — борьба в индивидуальном первенстве уже началась.

По баллам Пайпер Гиллес и Поль Пуарье уступили россиянам (124,39), но своим прокатом они показали — что тоже будут бороться за самые высокие места.

А вот действующие чемпионы США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс и вовсе продемонстрировали, что все ошибки на Олимпийских играх будут караться. Они обошли Синицину и Кацалапова всего на один балл — набрали 129,07. Но давайте будем честными — сегодня, как и в ритм-танце, первую строчку россияне отдали сами.

Оба проката в командном турнире вышли небезошибочными у действующих чемпионов мира и Европы. Но время для того, чтобы сделать выводы все-таки есть. Лучший результат в произвольном танце в текущем сезоне у главных соперников и фаворитов Олимиады в танцах на льду — Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона — 132,61.

Это на 4 балла меньше, чем сегодня получили Вика с Никитой. И на 2 балла ниже их лучшего результата, который они получили за произвольный танец на чемпионате Европы в Таллине.

В конце концов, в командном турнире не было цели ставить мировые рекорды и показывать максимум. Все-таки, главное испытание — личное первенство — еще впереди. К тому же, Синицина и Кацалапов прекрасно понимали, что им предстоит четыре проката за короткий срок. Поэтому текущий результат — не катастрофа, а скорее напоминание о том, что в танцах на льду предстоит настоящая борьба за медали.