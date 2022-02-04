Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира, уступив китайской паре 0,19 балла

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа в парном катании в командном турнире.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место (82.64). Первое место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (82,83), замкнули тройку лучших Алекса Нерим и Брендон Фрейзер из США (75,00).

Таким образом, Мишина и Галлямов принесли российской команде 9 очков.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 82.83

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82.64

3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 75.00

4. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 74.45

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 67.34

6. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 64.79

7. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 60.30

8. Елизавета Жукова/Мартин Бидар (Чехия) — 56.70

9. София Холиченко/Артем Даренский (Украина) — 53.6509:50