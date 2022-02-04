Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира, уступив китайской паре 0,19 балла
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа в парном катании в командном турнире.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место (82.64). Первое место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (82,83), замкнули тройку лучших Алекса Нерим и Брендон Фрейзер из США (75,00).
Таким образом, Мишина и Галлямов принесли российской команде 9 очков.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир. Пары
Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 82.83
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82.64
3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 75.00
4. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 74.45
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 67.34
6. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 64.79
7. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 60.30
8. Елизавета Жукова/Мартин Бидар (Чехия) — 56.70
9. София Холиченко/Артем Даренский (Украина) — 53.6509:50