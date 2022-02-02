Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира
Командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 пройдут 4, 6 и 7 февраля в Столичном дворце спорта в Пекине. Состав сборной России на данный турнир пока не назван. Ожидается, что список будет оглашен 3-го февраля.
Расписание командного турнира
4 февраля
Мужчины, короткая программа
05.02 Первый канал
Танцы на льду, ритм-танец
06.41 Первый канал
Пары, короткая программа
08.22 Первый канал
6 февраля
Женщины, короткая программа
4.37 Россия 1
Мужчины, произвольная программа
06.57 Россия 1
7 февраля
Пары, произвольная программа
04.22
Танцы на льду, произвольный танец
05.31
Женщины, произвольная программа
06.37
В командном турнире участвуют 10 сильнейших сборных, исходя из квалификационного рейтинга ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трех видах программы. По итогам короткой программы в финал пройдут 5 лучших команд.
В каждом виде каждая сборная имеет право выставить одного фигуриста/дуэт. За первое место в каждом виде программы сборная получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и т. д. вплоть до 1 очка за десятое место.
В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.
Командный турнир впервые прошел на Олимпиаде-2014 в Сочи. Россия выиграла золото в 2014 году, а Канада стала лучшей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
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