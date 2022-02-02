Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира

Командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 пройдут 4, 6 и 7 февраля в Столичном дворце спорта в Пекине. Состав сборной России на данный турнир пока не назван. Ожидается, что список будет оглашен 3-го февраля.

Расписание командного турнира

4 февраля

Мужчины, короткая программа

05.02 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

06.41 Первый канал

Пары, короткая программа

08.22 Первый канал

6 февраля

Женщины, короткая программа

4.37 Россия 1

Мужчины, произвольная программа

06.57 Россия 1

7 февраля

Пары, произвольная программа

04.22

Танцы на льду, произвольный танец

05.31

Женщины, произвольная программа

06.37

В командном турнире участвуют 10 сильнейших сборных, исходя из квалификационного рейтинга ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трех видах программы. По итогам короткой программы в финал пройдут 5 лучших команд.

В каждом виде каждая сборная имеет право выставить одного фигуриста/дуэт. За первое место в каждом виде программы сборная получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и т. д. вплоть до 1 очка за десятое место.

В произвольной программе команды будут дальше соревноваться с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, могут произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призерами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.

Командный турнир впервые прошел на Олимпиаде-2014 в Сочи. Россия выиграла золото в 2014 году, а Канада стала лучшей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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