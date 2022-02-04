Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился ритм-танец у танцевальных пар в командном турнире.
Первое место заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,56 балла), второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).
На секции твиззлов у партнера 3-й уровень (у Виктории 4-й), за паттерн оба получили третий уровень. Дорожку шагов пары оценили на третий уровень, поддержку — на четвертый.
Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир. Пары
Короткая программа
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86.56
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85.05
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.83
4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82.72
5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74.66
6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 68.99
7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66.54
8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 64.60
9. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 64.08
10. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63.21