Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился ритм-танец у танцевальных пар в командном турнире.

Первое место заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,56 балла), второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

На секции твиззлов у партнера 3-й уровень (у Виктории 4-й), за паттерн оба получили третий уровень. Дорожку шагов пары оценили на третий уровень, поддержку — на четвертый.

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Пары

Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86.56

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85.05

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.83

4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82.72

5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74.66

6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 68.99

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66.54

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 64.60

9. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 64.08

10. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63.21