«Спартак» предлагает Мальцеву контракт на 30 миллионов рублей за сезон

По информации «СЭ», «Спартак» предлагает нападающему клуба Михаилу Мальцеву контракт с зарплатой в 30 миллионов рублей за сезон.

26-летний игрок рассчитывает на большую сумму, которую, в частности, готовы предложить ряд клубов Восточной конференции.

В прошедшем сезоне Мальцев отыграл 27 матчей за «Спартак», забросил 4 шайбы и отдал 10 результативных передач.

Ранее в своей карьере хоккеист защищал цвета СКА. Всего в КХЛ он провел 79 встреч, набрав 25 (6+19) очков.