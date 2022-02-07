Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:23

Валиева победила в произвольной программе на командном турнире Олимпиады-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Global Look Press

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у женщин в командном турнире фигурного катания.

Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат. Она и набрала 178,92 балла. Второе место заняла Каори Cакамото из Японии (148,66). Замкнула тройку Маделин Скиза из Канады (132,04).

Валиева принесла российской команде 10 очков. Сборная России набрала 74 очка и выиграла золото Олимпиады.

В составе российской команды также выступили Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 178,92

2. Каори Сакамото (Япония) — 148,66

3. Мэделин Скизас (Канада) — 132,04

4. Карен Чен (США) — 131,52

5. Чжу И (Китай) — 91,41

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
3
3
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Галлямов: «Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться»
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»
Появилось видео победного проката Мишиной и Галлямова в командном турнире на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фигурное катание: итоги произвольной программы женщин в командном турнире

Олимпиада-2022: итоговое положение в командном турнире. Россия досрочно взяла золото!
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости