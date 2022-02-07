Валиева победила в произвольной программе на командном турнире Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у женщин в командном турнире фигурного катания.

Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат. Она и набрала 178,92 балла. Второе место заняла Каори Cакамото из Японии (148,66). Замкнула тройку Маделин Скиза из Канады (132,04).

Валиева принесла российской команде 10 очков. Сборная России набрала 74 очка и выиграла золото Олимпиады.

В составе российской команды также выступили Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 178,92

2. Каори Сакамото (Япония) — 148,66

3. Мэделин Скизас (Канада) — 132,04

4. Карен Чен (США) — 131,52

5. Чжу И (Китай) — 91,41