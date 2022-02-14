Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 06:51

МОК рассказал, как защитить Камилу Валиеву

В МОК рассказали, как должна будет проходить защита Камилы Валиевой
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов
Камила Валиева.
Фото Getty Images

Представитель МОК Марк Адамс рассказал, что ОКР сам будет решать, как будет проходить защита российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Каждый олимпийский комитет должен сам решить, достаточно ли у них механизмов защиты. Уверены, что они это делают, но МОК тоже играет свою роль. Все сборные могут привозить сопровождающих лиц. В олимпийской деревне мы даем дополнительные механизмы, но сами команды за это отвечают в первую очередь. Все это вызывает озабоченность, конечно. Но давайте не будем забывать, что участие в таких соревнованиях дают огромную радость всем молодым людям. Вопросы остаются, их надо решать. Но люди смотрят все-таки спортивные соревнования и сконцентрированы на них, а не на деле Валиевой», — заявил Адамс на пресс-конференции.

Решение по делу Валиевой будет вынесено около 9 утра (мск).

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой: взятый во время чемпионата России образец от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Фигурное катание
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комиссия спортсменов ФФККР выступила в поддержку Камилы Валиевой

МОК: «Никто сейчас не говорит, что ОКР виновен в ситуации с Валиевой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости