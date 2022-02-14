МОК рассказал, как защитить Камилу Валиеву
Представитель МОК Марк Адамс рассказал, что ОКР сам будет решать, как будет проходить защита российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Каждый олимпийский комитет должен сам решить, достаточно ли у них механизмов защиты. Уверены, что они это делают, но МОК тоже играет свою роль. Все сборные могут привозить сопровождающих лиц. В олимпийской деревне мы даем дополнительные механизмы, но сами команды за это отвечают в первую очередь. Все это вызывает озабоченность, конечно. Но давайте не будем забывать, что участие в таких соревнованиях дают огромную радость всем молодым людям. Вопросы остаются, их надо решать. Но люди смотрят все-таки спортивные соревнования и сконцентрированы на них, а не на деле Валиевой», — заявил Адамс на пресс-конференции.
Решение по делу Валиевой будет вынесено около 9 утра (мск).
В пятницу, 11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой: взятый во время чемпионата России образец от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.